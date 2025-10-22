Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn đường chạy Gia Lai City Trail 2025

(GLO)- Ban tổ chức (BTC) Giải chạy Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn vừa tổ chức họp thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng kế hoạch.

Theo đó, Giải chạy Gia Lai City Trail 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày. Ngày 1-11, các vận động viên sẽ làm thủ tục nhận bib. Sáng 2-11, giải chính thức khởi tranh với 4 cự ly: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km theo lộ trình và thời gian xuất phát đã công bố.

Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail 2025 thống nhất thời gian thi đấu, lộ trình các cự ly và công tác phục vụ vận động viên. Ảnh: BTC

Ban tổ chức yêu cầu các xã, phường có vận động viên lưu trú hoặc có đường chạy đi qua tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đồng thời, lưu ý việc chăn thả gia súc và không thả rông chó trên các tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên.

Công an tỉnh Gia Lai dự kiến huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương tham gia hỗ trợ, đảm bảo an toàn đường chạy, an ninh trật tự và phân luồng giao thông trong suốt 2 ngày diễn ra giải.

Cung đường chạy xanh mát của Gia Lai City Trail 2025. Ảnh: Phúc Toàn

Theo Ban tổ chức, giải năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo vận động viên trong và ngoài tỉnh. Dù thời gian mở đăng ký ngắn hơn so với các năm trước (chỉ hơn 1 tháng) do ảnh hưởng bởi việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính nhưng có gần 3.000 vận động viên đăng ký.

Trong đó, cự ly 5 km có gần 900 VĐV tham dự, cự ly 10 km gần 800 VĐV, cự ly 21 km gần 900 VĐV và cự ly 42 km hơn 300 VĐV.

Giải năm nay có những điểm mới đáng chú ý ở hạng mục giải thưởng. Cụ thể, cự ly 21 km được chia thành 8 nhóm tuổi với tổng cộng 48 giải cho cả nam và nữ. Cơ cấu này giúp tăng tính cạnh tranh và tạo thêm cơ hội để các VĐV ở nhiều độ tuổi khác nhau đạt thành tích cao.