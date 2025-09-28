(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đội bóng tham gia giải đấu. Ảnh: Ngọc Duy

Giải quy tụ các đội bóng với gần 40 cầu thủ đến từ: Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, Trung tâm Y tế Chư Păh và Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra đội vô địch.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi với những pha bóng đầy kịch tính, hấp dẫn. Ảnh: Ngọc Duy

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Giải bóng đá mini là sân chơi bổ ích để đoàn viên, thanh niên ngành Y tế rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần thể thao, tăng cường giao lưu, đoàn kết; đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song các cầu thủ vẫn ra sân với tinh thần quyết tâm, thi đấu sôi nổi. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều giải đấu tương tự để tạo sân chơi bổ ích, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn ngành”.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025. Clip: Ngọc Duy

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đồng thời trao giải nhì, ba và khuyến khích cho các đội Trung tâm Y tế Quy Nhơn, Trung tâm Y tế Chư Păh và Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.