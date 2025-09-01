Bệnh viện rực rỡ cờ hoa cùng bệnh nhi Gia Lai chào mừng Quốc Khánh 2-9

(GLO)- Đón chào sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một số khoa điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nhi Gia Lai đã trang trí các góc chào mừng giúp các y-bác sĩ, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi tận hưởng không khí vui tươi, tự hào trong ngày vui lớn của dân tộc.

Y-bác sĩ Khoa Sơ sinh hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: CTV

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, các y-bác sĩ đã tự góp kinh phí mua các vật dụng trang trí và cùng nhau chung tay làm việc. Bác sĩ Nguyễn Thị Mới- Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới-cho biết: Mọi người cùng chung tay trang trí và chỉ trong một buổi chiều chúng tôi đã hoàn thành góc trang trí đẹp mắt, sinh động. Các bệnh nhi và người nhà bệnh nhi rất phấn khởi, thích thú và cùng các y-bác sĩ tranh thủ chụp hình, ghi lại kỷ niệm đáng nhớ này.

Y-bác sĩ, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi chụp ảnh tại góc trang trí của Khoa Bệnh nhiệt đới. Ảnh: CTV

Tại Khoa Sơ sinh, góc trang trí cũng nhanh chóng hoàn thành sau khi có sự chung tay của các y-bác sĩ tại khoa. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai-chia sẻ: Vào các dịp lễ, Tết, bệnh viện khuyến khích các khoa, phòng trang trí hưởng ứng, chào mừng để tạo không khí vui tươi, rộn ràng, tinh thần hăng hái làm việc cho các y-bác sĩ, người lao động, đồng thời tạo sự thoải mái, lan tỏa không khí vui tươi của lễ hội, giúp bệnh nhi có thêm ý chí, tinh thần góp phần điều trị tốt và vượt qua bệnh tật.

Bệnh nhi chụp ảnh tại góc trang trí của Khoa Bệnh nhiệt đới. Ảnh: CTV

“Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một số khoa tại đơn vị đã trang trí rất đẹp mắt và có các bộ ảnh đẹp lưu giữ thời khắc đáng nhớ trong sự kiện lớn của dân tộc”- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho hay.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Góc trang trí tại Khoa Sơ sinh. Ảnh: CTV

Góc trang trí tại Khoa Bệnh nhiệt đới được hoàn thành sau khi có sự chung tay góp sức của các y-bác sĩ. Ảnh: CTV

Vào các dịp lễ, Tết, Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến khích các khoa, phòng trang trí hưởng ứng, chào mừng để tạo không khí vui tươi, rộn ràng lễ hội, giúp bệnh nhi có thêm ý chí, tinh thần góp phần điều trị tốt và vượt qua bệnh tật.. Ảnh: CTV

Bệnh nhi ngủ ngon trong vòng tay mẹ khi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV