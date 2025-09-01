Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện rực rỡ cờ hoa cùng bệnh nhi Gia Lai chào mừng Quốc Khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đón chào sự kiện trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một số khoa điều trị tại Bệnh viện tỉnh Nhi Gia Lai đã trang trí các góc chào mừng giúp các y-bác sĩ, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi tận hưởng không khí vui tươi, tự hào trong ngày vui lớn của dân tộc.

z6966626561852-5ddd524b0d890b59bc5a3e4d98ad8600.jpg
Y-bác sĩ Khoa Sơ sinh hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: CTV

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, các y-bác sĩ đã tự góp kinh phí mua các vật dụng trang trí và cùng nhau chung tay làm việc. Bác sĩ Nguyễn Thị Mới- Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới-cho biết: Mọi người cùng chung tay trang trí và chỉ trong một buổi chiều chúng tôi đã hoàn thành góc trang trí đẹp mắt, sinh động. Các bệnh nhi và người nhà bệnh nhi rất phấn khởi, thích thú và cùng các y-bác sĩ tranh thủ chụp hình, ghi lại kỷ niệm đáng nhớ này.

z6966515706721-6fa6feaa013d44498cd2c8c57d21d1ea.jpg
Y-bác sĩ, bệnh nhi và người nhà bệnh nhi chụp ảnh tại góc trang trí của Khoa Bệnh nhiệt đới. Ảnh: CTV

Tại Khoa Sơ sinh, góc trang trí cũng nhanh chóng hoàn thành sau khi có sự chung tay của các y-bác sĩ tại khoa. Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai-chia sẻ: Vào các dịp lễ, Tết, bệnh viện khuyến khích các khoa, phòng trang trí hưởng ứng, chào mừng để tạo không khí vui tươi, rộn ràng, tinh thần hăng hái làm việc cho các y-bác sĩ, người lao động, đồng thời tạo sự thoải mái, lan tỏa không khí vui tươi của lễ hội, giúp bệnh nhi có thêm ý chí, tinh thần góp phần điều trị tốt và vượt qua bệnh tật.

z6966626586772-0b718bdd0b6e43eed49e195bbfb49b1a.jpg
Bệnh nhi chụp ảnh tại góc trang trí của Khoa Bệnh nhiệt đới. Ảnh: CTV

“Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, một số khoa tại đơn vị đã trang trí rất đẹp mắt và có các bộ ảnh đẹp lưu giữ thời khắc đáng nhớ trong sự kiện lớn của dân tộc”- Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho hay.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

z6966528546314-f37061b8a23f8e5d4d7c177193f7291a.jpg
Góc trang trí tại Khoa Sơ sinh. Ảnh: CTV
z6966626663672-fd1499b5135ec5794f9a2269d5906fd2.jpg
Góc trang trí tại Khoa Bệnh nhiệt đới được hoàn thành sau khi có sự chung tay góp sức của các y-bác sĩ. Ảnh: CTV
z6966626635625-488d4b46127f36421474a919308f69ee.jpg
Vào các dịp lễ, Tết, Bệnh viện Nhi Gia Lai khuyến khích các khoa, phòng trang trí hưởng ứng, chào mừng để tạo không khí vui tươi, rộn ràng lễ hội, giúp bệnh nhi có thêm ý chí, tinh thần góp phần điều trị tốt và vượt qua bệnh tật.. Ảnh: CTV
z6966515691220-11e4cb624e03085d4dcae89a3e3fca6a.jpg
Bệnh nhi ngủ ngon trong vòng tay mẹ khi chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: CTV
z6966515678589-6618c21643171e8adb0d4a6b737d3fbb.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thị Mới và bệnh nhi chụp ảnh tại góc trang trí của Khoa Bệnh nhiệt đới. Ảnh: CTV
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

(GLO)- Chiều 29-8, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố áp dụng bệnh án điện tử. Đây là bệnh viện thứ 18 trên địa bàn tỉnh và là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai chính thức vận hành bệnh án điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

Bước tiến lớn trong điều trị sỏi mật

Sức khỏe

(GLO)- Không ngừng nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai) hiện là đơn vị duy nhất trong cả nước triển khai đồng thời 3 kỹ thuật tiên tiến trong điều trị sỏi mật.

Đừng để bị đột quỵ vì thói quen không tốt

Đừng để bị đột quỵ vì thói quen không tốt

Tin tức

(GLO)- Một bệnh nhân nữ 34 tuổi đột ngột đau đầu dữ dội, được đưa vào Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Kết quả chụp CT sọ não thấy chảy máu dưới nhện, chụp mạch máu não phát hiện túi phình động mạch não đã vỡ.

Những thực phẩm “vàng” giúp runner bứt phá thành tích

Những thực phẩm “vàng” giúp runner bứt phá thành tích

Dinh dưỡng

(GLO)- Không chỉ luyện tập đúng cách, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quyết định trong hành trình chạy bộ. Từ bữa sáng giàu năng lượng, món ăn phục hồi sau khi chạy, đến thực phẩm “tiếp sức” cho đường dài. Tất cả là “bí kíp vàng” giúp runner duy trì thể lực và chinh phục những cung đường.

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

Sức khỏe

(GLO)- Theo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, qua khám sàng lọc cho thấy tỷ lệ trẻ bị nhược thị ở mức đáng lo ngại. Trung bình, cứ 10 trẻ đến khám có 6-7 trẻ bị tật khúc xạ, trong đó có 2-3 bệnh nhi bị nhược thị. Nhiều ca phát hiện muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và thị giác.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị thành công cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Ảnh: ĐVCC

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

Tin tức

(GLO)-Ngày 15-8, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp vừa cứu sống thành công ông N.B.T. (67 tuổi, quê Đồng Nai) bị ngừng tim, ngừng thở do nhồi máu cơ tim. Sau 9 ngày điều trị, bệnh nhân đã hồi phục, xuất viện với sức khỏe ổn định.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai thực hiện thủ thuật PEG cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Ảnh: ĐVCC

Thắp lên hy vọng sống cho người bệnh mất khả năng nuốt

Tin tức

(GLO)-Hai năm trước, thủ thuật mở thông dạ dày ra da qua nội soi (PEG) lần đầu được Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai áp dụng. Từ đó, nhiều bệnh nhân từng đối mặt nguy cơ suy kiệt vì mất khả năng nuốt đã tìm lại cơ hội được nuôi dưỡng đầy đủ, cải thiện sức khỏe.

null