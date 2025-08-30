Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai áp dụng bệnh án điện tử

(GLO)- Chiều 29-8, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố áp dụng bệnh án điện tử. Đây là bệnh viện thứ 18 trên địa bàn tỉnh và là bệnh viện đầu tiên ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai chính thức vận hành bệnh án điện tử.

Các đại biểu bấm nút khởi động áp dụng chính thức bệnh án điện tử tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Dự lễ có bác sĩ CKII Lê Quang Hùng-Giám đốc Sở Y tế, Trung tá Võ Trần Trung-Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ thông tin Viettel Gia Lai.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bệnh viện đã công bố Quyết định số 97/QĐ-BVNGL ngày 28-8-2025 về việc triển khai sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Theo đó, hồ sơ bệnh án điện tử được tạo lập, cập nhật, hiển thị, ký số, lưu trữ bằng phương tiện điện tử đáp ứng các quy định về hồ sơ bệnh án điện tử và có tính pháp lý như hồ sơ bệnh án giấy theo quy định của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sĩ CKII Đặng Hữu Chiến-Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai-cho hay: Dưới sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ tích cực từ Sở Y tế, cùng với sự đồng hành đầy tâm huyết và chuyên nghiệp của Tập đoàn Viettel, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai đã hoàn tất triển khai hệ thống bệnh án điện tử.

Quang cảnh lễ công bố áp dụng chính thức bệnh án điện tử tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Ảnh: Như Nguyện

“Việc hoàn thành bệnh án điện tử không chỉ đơn thuần là thay đổi phương thức ghi chép bệnh án, mà còn là sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản lý và tổ chức khám-chữa bệnh. Bệnh viện đã sẵn sàng bước vào một giai đoạn mới: Hiện đại, minh bạch, an toàn dữ liệu và lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động. Đơn vị cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và quản trị bệnh viện thông minh, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”-Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Lê Quang Hùng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai trong triển khai bệnh án điện tử. Việc sử dụng bệnh án điện tử không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao năng lực chuyên môn, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Nguyện

Người đứng đầu ngành Y tế tỉnh cũng lưu ý cần đảm bảo sự đồng bộ, gắn kết giữa các khoa, phòng trong quá trình áp dụng bệnh án điện tử. Đồng thời, cần quan tâm vấn đề bảo mật thông tin khi thực hiện bệnh án điện tử. Bệnh viện cần phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, giám sát, theo dõi, đảm bảo thông tin được bảo mật nghiêm ngặt.

Ngoài ra, Bệnh viện cần có nhóm xử lý sự cố 24/24 giờ để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trong triển khai bệnh án điện tử.