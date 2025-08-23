36 đội bóng tranh tài tại Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025

Danh mục
(GLO)-Sáng 23-8, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng toàn tỉnh năm 2025.

z6935822757673-71dc0d0341abf4efde45de17db9609fd.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: R'Ô HOK

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 430 vận động viên của 36 đội bóng đến từ các phường, xã, câu lạc bộ và Trung tâm Bóng đá cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây cũng là giải bóng đá thiếu niên-nhi đồng đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Ở lứa tuổi nhi đồng, có 24 đội tham gia, được chia thành 8 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 1/16. Tất cả các trận đấu của lứa tuổi nhi đồng được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

z6935828109933-d48b020ae43611a47178255cf81d9c34.jpg
Ban tổ chức tặng cờ, hoa lưu niệm cho các đội tham giải đấu. Ảnh: R'Ô HOK

Ở lứa tuổi thiếu niên, 12 đội bóng được chia thành 4 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết.

Các trận đấu của lứa tuổi thiếu niên được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Toàn bộ các trận đấu diễn ra trên sân bóng đá mini 5 người.

z6935878212568-a9c4d51b470d9674b90c157f262c004f.jpg
Pleiku School FC (áo xanh, quần đen) đã có chiến thắng đậm 7-2 trước Quang Linh FC. Ảnh: R'Ô HOK

Giải đấu nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung và phát triển bóng đá dành cho lứa tuổi thiếu niên-nhi đồng nói riêng. Đây cũng là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em trong dịp hè, góp phần nâng cao thể chất, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ cho tỉnh nhà.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa Pleiku School FC và Quang Linh FC. Với màn trình diễn ấn tượng, Pleiku School FC đã vượt qua đối thủ với tỷ số đậm 7-2, qua đó khẳng định sức mạnh và quyết tâm chinh phục ngôi vương Giải Bóng đá Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh Gia Lai năm 2025.

