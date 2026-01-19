Thể thao thành tích cao Gia Lai: Hướng đến phát triển bền vững

(GLO)- Những năm qua, thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn rõ nét tại các giải quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Vấn đề này sẽ khắc phục khi triển khai Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045.

Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 (gọi tắt là đề án) thể hiện quyết tâm tạo bước chuyển căn bản cho thể thao tỉnh nhà theo hướng ổn định, có trọng tâm và bền vững.

Sẽ tạo bước đột phá mạnh mẽ

Theo đề án, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu duy trì lực lượng từ 565 - 614 VĐV tập trung tập luyện thường xuyên; tăng mạnh số VĐV năng khiếu, tuyến trẻ nhằm tạo nguồn kế thừa cho các đội tuyển tỉnh. Tỉnh đặt mục tiêu hằng năm có từ 91 VĐV đạt cấp kiện tướng trở lên, từ 117 VĐV đạt cấp 1; đồng thời mở rộng hệ thống lớp năng khiếu cơ sở, vệ tinh thể thao tại các xã, phường để gắn phong trào quần chúng với phát hiện, đào tạo tài năng thể thao từ sớm.

Các vận động viên taekwondo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku tích cực tập luyện. Ảnh: R’Ô HOK

Tuy nhiên, thực tiễn phát triển thể thao thành tích cao Gia Lai thời gian qua cho thấy, cơ sở vật chất, trung tâm huấn luyện tuy đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ; điều kiện huấn luyện chuyên sâu, phục hồi thể lực, y học thể thao còn thiếu.

Nguồn VĐV kế cận chưa dồi dào, đội ngũ HLV trình độ cao chưa nhiều. Nguồn lực tài chính cho thể thao thành tích cao vẫn phụ thuộc lớn vào ngân sách nhà nước…

Nhận diện rõ những điểm nghẽn đó, đề án đã đưa ra các định hướng khắc phục mang tính căn cơ. Thay vì đầu tư dàn trải, tỉnh xác định tập trung đầu tư trọng điểm, ưu tiên các môn thể thao có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với thể chất con người Gia Lai và các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD, Olympic, Đại hội Thể thao toàn quốc. Cùng với đó là định hướng hiện đại hóa các trung tâm huấn luyện, tăng cường trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ và y học thể thao để nâng cao chất lượng đào tạo.

Đáng chú ý, đề án xác định tổng kinh phí đầu tư thực hiện khoảng 6.082 tỷ đồng, trong đó có nguồn kinh phí xã hội hóa giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến 1.098 tỷ đồng, tạo cơ sở để huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và xã hội cùng tham gia phát triển thể thao thành tích cao.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh: “Đề án mang tính định hướng cho phát triển thể thao thành tích cao với lộ trình hợp lý, hiệu quả, khai thác tối đa mọi nguồn lực xã hội, Đây còn là cơ sở pháp lý để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút, đào tạo tài năng thể thao”.

Cần quan tâm triển khai hiệu quả

Có thể thấy, Đề án đã đặt ra hướng đi rõ ràng, đúng trọng tâm. Vấn đề then chốt còn lại là tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong thực tế, để phát triển bền vững thể thao thành tích cao Gia Lai trong giai đoạn tới.

Ông Phan Văn Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku - cho biết: Theo Đề án, đơn vị sẽ đào tạo, huấn luyện 160 VĐV ở ba tuyến đội tuyển tỉnh, trẻ và năng khiếu (trước đây chỉ có 2 tuyến tỉnh, trẻ).

Trong năm 2026, Trung tâm sẽ thành lập tuyến năng khiếu và xây dựng hệ thống vệ tinh tại cơ sở từ các võ đường, CLB nhằm tuyển chọn VĐV có trọng điểm, tạo nguồn đào tạo xuyên suốt từ cơ sở đến đội tuyển. Việc triển khai Đề án sẽ giúp đơn vị chủ động hơn trong tập trung phát triển sâu các môn thế mạnh. Đây sẽ là động lực quan trọng, tạo “cú hích” để đơn vị phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Vận động viên Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tham gia đoạt thành tích cao tại Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Ảnh: H.Thu

Theo HLV đội tuyển taekwondo Đỗ Vũ Vương, Phó Trưởng Phòng Huấn luyện và Thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku), đơn vị đang có 2 VĐV được triệu tập đội tuyển taekwondo quốc gia và 1 VĐV được triệu tập đội tuyển trẻ taekwondo quốc gia.

“Việc phối hợp xây dựng thêm các tuyến năng khiếu và vệ tinh tạo thuận lợi hơn trong công tác tuyển chọn, đào tạo VĐV trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thi đấu. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác huấn luyện, không ngừng phấn đấu để có VĐV tham dự các giải đấu lớn như ASIAD, rồi xa hơn là hướng tới Olympic. Để hướng đến các mục tiêu này, đội tuyển taekwondo mong muốn được tạo điều kiện tham gia nhiều đợt tập huấn và thi đấu cọ xát nhiều hơn nữa” - HLV Vương chia sẻ.

Theo ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, đề án mở ra cơ hội để các HLV, VĐV của đơn vị yên tâm tập trung cho công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu, toàn tâm toàn ý cống hiến cho ngành thể thao.

Hiện nay, Trung tâm tiếp tục đầu tư xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho mục tiêu trọng tâm là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, với quyết tâm giành nhiều thành tích cao nhất.