Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ya Hội

(GLO)- Ngày 31-1, tại Trường TH và THCS Phan Bội Châu, UBND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Ya Hội lần thứ I - 2026.

Đại hội quy tụ 12 đoàn thể thao với hơn 200 vận động viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn gồm: cờ tướng, bắn nỏ, cà kheo, việt dã, đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền nam.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Ya Hội lần thứ I - 2026. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của người dân; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị và tuyển chọn vận động viên tham gia các giải thể thao cấp tỉnh.