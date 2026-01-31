Hơn 200 vận động viên tranh tài tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ya Hội

Đại hội quy tụ 12 đoàn thể thao với hơn 200 vận động viên tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 7 môn gồm: cờ tướng, bắn nỏ, cà kheo, việt dã, đẩy gậy, kéo co và bóng chuyền nam.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của người dân; đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị và tuyển chọn vận động viên tham gia các giải thể thao cấp tỉnh.