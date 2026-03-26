Đoàn phường Hội Phú vô địch giải bóng đá chào mừng ngày thành lập Đoàn

MINH CHÍ
(GLO)- Chiều 25-3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã bế mạc Giải giao hữu bóng đá mini 5 người nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

Tham gia giải có 4 đội bóng gồm: Liên quân Phòng Tham mưu - Phòng Hậu cần - Kỹ thuật (BĐBP tỉnh), Liên quân Phòng Chính trị - Phòng Nghiệp vụ (BĐBP tỉnh), Đoàn phường Hội Phú và Đoàn phường Pleiku.

Với tinh thần thi đấu nhiệt tình, các đội đã cống hiến nhiều trận cầu sôi nổi, hấp dẫn.

Kết quả, Đoàn phường Hội Phú xuất sắc giành chức vô địch, Đoàn phường Pleiku đạt giải nhì, Liên quân Phòng Tham mưu - Phòng Hậu cần - Kỹ thuật giành giải ba, giải khuyến khích thuộc về Liên quân Phòng Chính trị - Phòng Nghiệp vụ.

Ban tổ chức trao giải cho các đội. Ảnh: Minh Chí
Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình "Thắp sáng đường quê" cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

Lan tỏa ý thức bảo vệ chủ quyền trong học sinh tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Ngày 21-3, tại xã biên giới Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới”, gắn với Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam.

