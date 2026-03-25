Các đội bóng trẻ Gia Lai dừng chân ở vòng loại U15 quốc gia 2026

(GLO)- Ngày 24-3, Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026 diễn ra lượt trận thứ 10 - lượt đấu cuối cùng của vòng loại. Không thể tạo nên khác biệt, các đội bóng trẻ Gia Lai đành lỡ hẹn với vòng chung kết.

Vòng loại Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 1-3 đến 24-3, quy tụ 31 đội bóng U15 thuộc các câu lạc bộ, trung tâm huấn luyện và trường năng khiếu trên cả nước.

Các đội được chia thành 6 bảng (A, B, C, D, E, F) thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại các địa phương đăng cai, tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Kết thúc vòng loại, 6 đội xếp nhất và 5 đội xếp nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết.

Ở lượt trận cuối của bảng C, U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo khác biệt, để thua U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 0 - 1. Kết thúc vòng loại, đội bóng phố núi xếp thứ 4 với 6 điểm. Một pha bóng của U15 LPBank Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) trước U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận cuối lượt về Giải bóng đá vô địch U15 quốc gia 2026. Ảnh: HAGL

Trong khi đó, tại bảng E, U15 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai cũng không có được niềm vui khi để thua U15 Đắk Lắk với tỷ số 0-2. Xếp thứ 3 với 7 điểm, đội bóng của huấn luyện viên Cao Văn Dũng không thể giành quyền vào vòng trong.