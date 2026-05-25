Gần 200 vận động viên tham gia Giải Bóng đá Nam Thiếu niên - Nhi đồng phường An Khê

(GLO)- Chiều 24-5, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Giải Bóng đá Nam Thiếu niên - Nhi đồng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường năm 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 24-5, thu hút 16 đội bóng đến từ 7 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường với gần 200 vận động viên tham gia. Trong 5 ngày thi đấu sôi nổi, các đội đã cống hiến 30 trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực.

Ở khối Thiếu niên, trận chung kết diễn ra giữa đội Trường THCS Đề Thám và Trường THCS Lê Hồng Phong. Kết quả, đội Trường THCS Đề Thám xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Trường THCS Lê Hồng Phong; đồng giải Ba là đội bóng Trường THCS Trưng Vương và Trường TH & THCS Võ Nguyên Giáp.

Ở khối Nhi đồng, đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu giành giải Nhất sau trận chung kết với đội Trường TH & THCS Võ Nguyên Giáp. Giải Nhì thuộc về Trường TH & THCS Võ Nguyên Giáp; đồng giải Ba được trao cho đội Trường Tiểu học Ngô Mây và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu.
﻿Ảnh: Lạc Hà

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cờ, cúp, huy chương và phần thưởng cho các đội đạt giải. Giải bóng đá là sân chơi bổ ích, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tạo môi trường giao lưu cho học sinh trên địa bàn phường.

Hợp lực phát triển phong trào cờ ở Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, với sự nỗ lực của các thành viên Liên đoàn Cờ tỉnh Gia Lai, bộ môn thể thao trí tuệ tạo được những dấu ấn nhất định. Với nền tảng phong trào sôi động, sự chung tay của nhiều cá nhân, tập thể tâm huyết, môn cờ tỉnh nhà được kỳ vọng sẽ có bước chuyển mạnh mẽ.

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

