Gần 200 vận động viên tham gia Giải Bóng đá Nam Thiếu niên - Nhi đồng phường An Khê

(GLO)- Chiều 24-5, UBND phường An Khê (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Giải Bóng đá Nam Thiếu niên - Nhi đồng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn phường năm 2026.

Giải đấu diễn ra từ ngày 20 đến 24-5, thu hút 16 đội bóng đến từ 7 trường tiểu học và THCS trên địa bàn phường với gần 200 vận động viên tham gia. Trong 5 ngày thi đấu sôi nổi, các đội đã cống hiến 30 trận đấu hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực.

Ở khối Thiếu niên, trận chung kết diễn ra giữa đội Trường THCS Đề Thám và Trường THCS Lê Hồng Phong. Kết quả, đội Trường THCS Đề Thám xuất sắc giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về Trường THCS Lê Hồng Phong; đồng giải Ba là đội bóng Trường THCS Trưng Vương và Trường TH & THCS Võ Nguyên Giáp.

Ở khối Nhi đồng, đội Trường Tiểu học Võ Thị Sáu giành giải Nhất sau trận chung kết với đội Trường TH & THCS Võ Nguyên Giáp. Giải Nhì thuộc về Trường TH & THCS Võ Nguyên Giáp; đồng giải Ba được trao cho đội Trường Tiểu học Ngô Mây và Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đội bóng đạt thành tích xuất sắc tại giải đấu.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao cờ, cúp, huy chương và phần thưởng cho các đội đạt giải. Giải bóng đá là sân chơi bổ ích, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tạo môi trường giao lưu cho học sinh trên địa bàn phường.