Truyền thông sức khỏe sinh sản cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Đak Pơ

(GLO)- Chiều 4-5, Đoàn xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn “Truyền thông nhóm nhỏ về sức khỏe sinh sản trong đoàn viên, thanh thiếu niên” năm 2026 cho hơn 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đak Pơ và đoàn viên, thanh niên trong xã.

Chương trình được triển khai theo chỉ đạo của Tỉnh đoàn Gia Lai, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đak Pơ trao đổi về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên. Ảnh: ĐVCC

Tại diễn đàn, các em học sinh đã biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền “Lớn lên không khó - Hiểu đúng là đủ” với nội dung gần gũi, dễ tiếp cận, góp phần truyền tải thông điệp một cách sinh động.

Bên cạnh đó, báo cáo viên Trần Thị Mỹ Long - Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế xã Đak Pơ đã cung cấp cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nhiều kiến thức thiết thực xoay quanh tâm sinh lý tuổi dậy thì; xây dựng tình bạn, tình yêu lành mạnh; cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Không khí diễn đàn cũng trở nên sôi nổi với hoạt động mini game “Nhanh tay nhận ngay lì xì”, giúp học sinh mạnh dạn trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn băn khoăn.