Truyền thông sức khỏe sinh sản cho hơn 300 đoàn viên, thanh niên và học sinh xã Đak Pơ

MINH NHẬT
(GLO)- Chiều 4-5, Đoàn xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức diễn đàn “Truyền thông nhóm nhỏ về sức khỏe sinh sản trong đoàn viên, thanh thiếu niên” năm 2026 cho hơn 300 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đak Pơ và đoàn viên, thanh niên trong xã.

Chương trình được triển khai theo chỉ đạo của Tỉnh đoàn Gia Lai, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Đak Pơ trao đổi về vấn đề sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục an toàn cho lứa tuổi vị thành niên. Ảnh: ĐVCC

Tại diễn đàn, các em học sinh đã biểu diễn tiểu phẩm tuyên truyền “Lớn lên không khó - Hiểu đúng là đủ” với nội dung gần gũi, dễ tiếp cận, góp phần truyền tải thông điệp một cách sinh động.

Bên cạnh đó, báo cáo viên Trần Thị Mỹ Long - Trưởng phòng Dân số, Trung tâm Y tế xã Đak Pơ đã cung cấp cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nhiều kiến thức thiết thực xoay quanh tâm sinh lý tuổi dậy thì; xây dựng tình bạn, tình yêu lành mạnh; cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Không khí diễn đàn cũng trở nên sôi nổi với hoạt động mini game “Nhanh tay nhận ngay lì xì”, giúp học sinh mạnh dạn trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn băn khoăn.

Gần 300 học sinh tham gia diễn đàn chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường

(GLO)- Ngày 20-4, Đoàn xã, Hội đồng Đội xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Al Bá và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Phan Đăng Lưu tổ chức Diễn đàn truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, chống bạo lực học đường năm 2026, thu hút gần 300 học sinh tham gia.

“Chiếc xe tri thức” khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình “Chiếc xe tri thức” do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

