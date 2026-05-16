Gia Lai: Lan tỏa ý nghĩa từ những công trình măng non

(GLO)- Thời gian qua, nhiều công trình măng non được tổ chức Đoàn, Hội triển khai bám sát nhu cầu thực tế của học sinh Gia Lai. Không chỉ góp phần chăm lo đời sống đội viên, các công trình còn tạo thêm trải nghiệm giúp các em rèn kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần sẻ chia.

Quan tâm, chăm lo đội viên

Nhiều công trình măng non đã kịp thời tiếp sức, hỗ trợ đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại Liên đội Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (xã Biển Hồ), em Nhu (người Jrai, học sinh lớp 3.3) không khỏi xúc động khi được tặng công trình măng non “Góc học tập cho em”. Nhu bị khuyết tật bẩm sinh tay trái nhưng em vẫn nỗ lực học tập mỗi ngày.

Nhìn bộ bàn ghế cùng đồ dùng học tập mới tinh, Nhu tâm sự: “Em rất vui vì từ nay đã có góc học tập riêng để lo bài vở. Em thấy mình được mọi người quan tâm nên sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng thầy cô”.

Liên đội Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu tặng góc học tập mới cho em Nhu. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ chăm lo đội viên khó khăn, nhiều đơn vị còn quan tâm đến nhu cầu vui chơi, rèn luyện thể chất cho các em. Đầu tháng 5 vừa qua, Đoàn phường Hoài Nhơn Nam phối hợp Hội đồng Đội phường tổ chức ra quân thực hiện và trao tặng công trình “Sân chơi thiếu nhi” cho Liên đội Trường Tiểu học Hoài Xuân.

Khu vui chơi được bố trí ngoài trời với nhiều hạng mục như xích đu, bập bênh… tạo thêm không gian sinh hoạt an toàn, thân thiện. Tiếng cười nói rộn ràng của các em trong ngày công trình hoàn thành khiến sân trường sinh động hơn.

Theo chị Huỳnh Thùy Linh - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam, đây là sân chơi thứ hai đơn vị thực hiện trong năm nay. Trước đó, cuối tháng 1, Đoàn phường đã trao công trình tương tự cho Liên đội Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

“Điều khiến chúng tôi vui nhất là trực tiếp tham gia hoàn thiện từng hạng mục để tặng các em đội viên. Mỗi sân chơi hoàn thành không chỉ giúp thiếu nhi có thêm nơi vui chơi mà còn là cách để tuổi trẻ địa phương góp sức chăm lo cho thế hệ măng non” - chị Linh chia sẻ.

Bồi đắp nhận thức cho đội viên

Bên cạnh cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt, không ít công trình hướng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức cho đội viên.

Tại phường Diên Hồng, Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh triển khai công trình “Trang trí phòng trực cờ đỏ” với chủ đề “Bảo vệ trẻ em”. Không gian nhỏ được thiết kế sinh động với hộp thư “Điều em muốn nói”; bảng tuyên truyền về quyền, bổn phận của trẻ em, Luật Trẻ em năm 2016, số điện thoại bảo vệ trẻ em 111; cùng nhiều tranh ảnh, infographic, khẩu hiệu về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Thay vì những bài tuyên truyền khô cứng, các nội dung được trình bày trực quan, phù hợp lứa tuổi để học sinh dễ tiếp cận. Hộp thư “Điều em muốn nói” cũng trở thành nơi để các em mạnh dạn chia sẻ những tâm tư, vấn đề gặp phải trong học tập và cuộc sống.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh - cho biết: “Nhà trường mong muốn công trình không chỉ là nơi tuyên truyền mà còn trở thành không gian gần gũi để đội viên, nhi đồng hiểu hơn về quyền trẻ em, biết cách tự bảo vệ bản thân và mạnh dạn chia sẻ khi gặp vấn đề. Qua đó, góp phần phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong môi trường học đường”.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh), công trình “Vườn rau em chăm” phát huy hiệu quả trong việc rèn kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức lao động cho đội viên.

Đầu năm học, 8 chi đội khối 6, 7, 8, 9 sẽ bốc thăm vị trí luống rau rồi tự lựa chọn hạt giống phù hợp như rau muống, cải, mồng tơi, rau dền… Dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm, các em cùng nhau làm đất, gieo trồng, tưới nước, nhổ cỏ.

Điều đặc biệt của mô hình là việc rau sau thu hoạch sẽ được bán cho nhà ăn tập thể của trường để gây quỹ cho chi đội và hỗ trợ đội viên có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 10-2025 đến tháng 5-2026, mô hình đã thu về hơn 54 triệu đồng.

Những luống rau xanh vì thế không chỉ là thành quả lao động tập thể mà còn trở thành cơ hội để các em phối hợp, chia sẻ trách nhiệm với việc mình đảm nhận và hình thành ý thức giúp đỡ bạn bè.

Em Đinh Thị Tú Quỳnh (lớp 9A2) chia sẻ: “Mỗi lần cùng các bạn chăm rau, em thấy mình học được rất nhiều điều. Chúng em hiểu để có được thành quả phải kiên trì và chăm chỉ. Khi tự tay thu hoạch những luống rau do mình vun trồng rồi gây quỹ giúp bạn khó khăn, em cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa”.