Khởi động chương trình tình nguyện cho sinh viên Lào tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 5-6, Tỉnh đoàn Gia Lai khởi động chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào tại tỉnh Gia Lai với Lễ dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh) và trồng “Vườn cây hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào” trong khuôn viên tượng đài.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện Tỉnh đoàn Gia Lai, cùng gần 70 đoàn viên, thanh niên Việt Nam và Lào đến từ Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai và xã Vĩnh Thạnh.

Đoàn viên thanh niên dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Ảnh: Bảo Ngọc

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đoàn viên thanh niên chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Ảnh: Bích Kiều

Ngay sau lễ dâng hoa, các đoàn viên, thanh niên Việt Nam và Lào đã tham gia trồng cây trong khuôn viên công viên Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh, thực hiện công trình “Vườn cây hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Lào”.



Đoàn viên thanh niên Việt Nam - Lào trồng cây tại khu vực Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh. Ảnh: Bích Kiều

Diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-6, chương trình tình nguyện cho sinh viên Lào tại tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai nhiều phần việc ý nghĩa tại xã Vĩnh Thạnh như chỉnh trang nhà gia đình chính sách, dọn dẹp vệ sinh bảo vệ môi trường, trao tặng cờ Tổ quốc, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa phương, hỗ trợ chuyển đổi số và số hóa di tích lịch sử Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh.

Tiếp sau các hoạt động tình nguyện, đoàn sẽ tham gia Ngày hội Văn hóa Thanh niên Việt Nam - Lào năm 2026 tại xã Vĩnh Thạnh với nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc như giới thiệu ẩm thực truyền thống Việt Nam và Lào, giao lưu thể thao, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Thanh niên Việt - Lào”, và trải nghiệm các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa cộng đồng tại địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, tuổi trẻ Việt Nam và Lào có cơ hội giao lưu, học hỏi, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước.