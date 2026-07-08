Sinh hoạt hè: Học mà chơi, chơi mà học

(GLO)- Đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức, nhiều chương trình sinh hoạt hè do tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai đã mang đến những sân chơi vui tươi, phù hợp với lứa tuổi, giúp thiếu nhi học hỏi, rèn luyện một số kỹ năng cần thiết.

Không chỉ có văn nghệ hay trò chơi tập thể, sinh hoạt hè năm nay được làm mới bằng việc lồng ghép giáo dục pháp luật, kỹ năng sống.

Mùa hè này, Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp với nhiều đơn vị để tổ chức các chương trình tuyên truyền phòng, chống đuối nước; “Nói không với ma túy - Chủ động phòng cháy, chữa cháy”...

Trẻ em phường Quy Nhơn đọc tờ rơi về một số loại ma túy thường gặp tại buổi sinh hoạt hè lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy. Ảnh: D.L

Giữa tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, nhiều em nhỏ lần đầu tiên tập cầm và sử dụng chiếc bình chữa cháy theo hướng dẫn. Không khí buổi trải nghiệm vì thế cũng trở nên sôi động hơn.

Em Phạm Huỳnh Bảo Anh (khu phố 38, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Đây là lần đầu em được cầm bình chữa cháy nên lúc đầu thấy khá nặng và hơi hồi hộp. Nhưng sau khi được các chú hướng dẫn, em thấy rất thích thú. Em cũng nhớ các chú dặn rằng khi xảy ra cháy thì cần bình tĩnh, tìm cách thoát ra nơi an toàn và báo cho người lớn và lực lượng chức năng”.

Trực tiếp tuyên truyền nội dung phòng cháy, chữa cháy cho các em, Thượng úy Trần Xuân Thắng (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) cho biết: “Chương trình được xây dựng phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi; tập trung vào những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết yếu về phòng cháy, chữa cháy với cách truyền đạt gần gũi để các em dễ tiếp thu và ghi nhớ. Trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ người lớn khi xảy ra sự cố”.

Trẻ em phường Quy Nhơn hào hứng khi được trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy cầm tay tại buổi sinh hoạt hè do Đoàn phường tổ chức. Ảnh: D.L

Có con thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt hè tại phường, chị Nguyễn Thị Ngọc Hương (phường Quy Nhơn) cho rằng: “Mỗi buổi sinh hoạt, các con lại được học thêm những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Vì vậy tôi mong Đoàn phường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tương tự để con em vừa có sân chơi bổ ích, vừa biết cách xử lý khi gặp những tình huống nguy hiểm”.

Tuyên truyền pháp luật là một trong những nội dung trọng tâm tại các buổi sinh hoạt hè trên địa bàn xã Biển Hồ. Ảnh: ĐVCC

Tương tự, tại xã Biển Hồ, 23 thôn, làng cũng đều tổ chức sinh hoạt hè cho trẻ em. Bên cạnh các phần đố vui có thưởng về lịch sử, văn hóa, kỹ năng sống và các vấn đề xã hội, lực lượng Công an xã còn trực tiếp tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Cách truyền đạt sinh động, kết hợp giữa hỏi - đáp và tương tác đã tạo không khí sôi nổi, giúp các em dễ dàng tiếp thu kiến thức, đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và chấp hành pháp luật.

Các hoạt động an sinh xã hội được Đoàn xã Biển Hồ chú trọng, thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của thanh thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Còn buổi sinh hoạt hè tại phường Pleiku diễn ra rộn ràng với hàng loạt trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố cùng nhiều hoạt động vui chơi tập thể. Tiếng cười giòn tan, những màn tranh tài sôi nổi và sự cổ vũ nhiệt tình đã biến buổi sinh hoạt thành không gian kết nối, nơi các em được vận động, giao lưu và phối hợp với bạn bè...

Tiểu ban Hoạt động hè Cụm Tổ dân phố Hội Thương (phường Pleiku) tổ chức sinh hoạt hè với nhiều trò chơi dân gian cho thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Anh Võ Hoàng Minh - Bí thư Đoàn phường Pleiku - cho biết: Để tiếp nối chuỗi hoạt động hè, Đoàn phường Pleiku dự kiến triển khai chương trình tập huấn phòng, chống đuối nước vào giữa tháng 7; tổ chức giải bơi lội và liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật vào đầu tháng 8... Đoàn phường mong muốn mỗi hoạt động không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em tiếp thu kiến thức, kỹ năng một cách tự nhiên.

Sinh hoạt hè còn mở ra nhiều trải nghiệm mới mẻ, thu hút các bạn nhỏ tham gia. Mới đây, Đoàn phường Quy Nhơn Nam đã phối hợp cùng các Chi đoàn khu phố 23, 24, 25 và 28 tổ chức chương trình “Sắc màu truyền thống - Nghệ thuật hát bội”. Không chỉ được tự tay vẽ mặt nạ, các em còn được tìm hiểu ý nghĩa của từng màu sắc để biết cách hóa trang sao cho thể hiện tính cách, cảm xúc khác nhau trong nghệ thuật hát bội.

Sự tò mò ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho niềm thích thú, khi những chiếc mặt nạ dần được phủ lên các gam màu đỏ, đen, vàng, xanh dưới đôi tay của các em nhỏ...

Trẻ em phường Quy Nhơn Nam háo hức khi được tự tay "hô biến" màu sắc trên từng chiếc mặt nạ. Ảnh: D.L

Em Nguyễn Thùy Anh (khu phố 25, phường Quy Nhơn Nam) hào hứng: “Đây là lần đầu em được nhìn thấy mặt nạ hát bội. Em rất ngạc nhiên vì mỗi chiếc mặt nạ tuy có màu sắc sặc sỡ nhưng mang ý nghĩa khác nhau. Khi được tự tay vẽ, em vừa thích, vừa tỉ mỉ tô từng chi tiết cho thật đẹp”.

Là một nghệ sĩ gạo cội gắn cả cuộc đời với nghệ thuật tuồng (hát bội), NSND Xuân Hợi trực tiếp đến tham gia và hướng dẫn các em thiếu nhi vẽ mặt nạ tuồng. Ông cho rằng những hoạt động trải nghiệm là cầu nối để thiếu nhi bước đầu làm quen với hát bội, từ đó thêm hiểu và yêu loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

NSND Xuân Hợi (trái) giới thiệu về một số mặt nạ tại chương trình. Ảnh: D.L

“Tôi sẵn sàng tham gia các chương trình do địa phương, trường học hay tổ chức Đoàn triển khai để giới thiệu về nghệ thuật hóa trang mặt nạ và hát bội. Muốn loại hình nghệ thuật này được gìn giữ và phát triển thì cần bắt đầu từ việc gieo tình yêu với hát bội cho các em từ sớm, bởi sau này, chính các em sẽ là những khán giả tiếp nối” - NSND Xuân Hợi nói.