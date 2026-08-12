Trại hè thiếu nhi 2026: Sân chơi của những tài năng nhí Gia Lai

(GLO)- Trại hè thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Hè vui năng động - Học ngàn điều hay” quy tụ 162 đội viên đến từ các liên đội trên địa bàn tỉnh. Không chỉ mang đến không khí hè sôi nổi, chương trình còn tạo sân chơi để các em thử sức, rèn kỹ năng, phát huy năng khiếu và tự tin thể hiện bản thân.

Thỏa sức thử tài

Tiếng hô khẩu lệnh dứt khoát hay bài quyền mạnh mẽ, phần dẫn chương trình tự tin, các màn hùng biện sôi nổi... đã góp phần tạo nên không khí rộn ràng tại Trại hè thiếu nhi năm 2026.

Trại hè năm nay diễn ra trong ngày 5 và 6-8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

Cuộc thi MC nhí tài năng là sân chơi của nhiều em nhỏ có niềm yêu thích với việc dẫn chương trình. Ảnh: ĐVCC

Điểm hấp dẫn của trại hè năm nay không chỉ ở quy mô hay số lượng đội viên tham gia mà còn ở hệ thống sân chơi được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhiều sở trường.

Từ Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Cuộc thi MC nhí tài năng, Liên hoan các câu lạc bộ võ cổ truyền thiếu nhi đến Liên hoan các đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thiếu nhi Gia Lai tự tin trên không gian mạng”, mỗi hoạt động đều hướng đến việc bồi dưỡng 1 nhóm kỹ năng khác nhau, giúp các em thử sức trong lĩnh vực mình yêu thích.

Tiết mục dự thi của Câu lạc bộ Võ cổ truyền Hồ Sừng - Trường THCS Võ Xán (xã Tây Sơn). Ảnh: D.L

Ở đó, những chỉ huy Đội thể hiện bản lĩnh qua phần thi nghi thức Đội, kỹ năng truyền tin, tổ chức hoạt động tập thể, kỹ năng thuyết trình... Những MC nhí tự tin giới thiệu về quê hương, văn hóa, lịch sử hay những vấn đề các em quan tâm.

Các võ sinh mang đến những bài quyền được chuẩn bị công phu; đội tuyên truyền măng non lan tỏa thông điệp sử dụng internet an toàn bằng cách thể hiện gần gũi, sáng tạo.

Dù ở nội dung nào, điều dễ nhận thấy là sự chủ động, tự tin và tinh thần cổ vũ lẫn nhau của các thiếu nhi trong suốt trại hè.

Theo anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, trại hè được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực để thiếu nhi có những ngày hè vui tươi, được giao lưu với bạn bè, thầy cô và phụ trách Đội.

Thông qua các hoạt động, các em còn có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đội, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội. Đó cũng là lý do các nội dung của trại hè không chỉ tranh tài mà đều hướng đến yếu tố trải nghiệm và giáo dục.

Tự tin thể hiện bản thân

Mỗi em đến với trại hè bằng sở trường khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẵn sàng thử sức, học hỏi và hoàn thiện bản thân.

Trong số những gương mặt nổi bật tại Cuộc thi MC nhí tài năng, Đặng Phương Na - học sinh Trường THCS Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) để lại ấn tượng với phong thái tự tin, chững chạc. Thường đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong các hoạt động của trường, em vẫn xem sân chơi cấp tỉnh là cơ hội để cọ xát.

“Em rất hào hứng khi được tham gia cuộc thi. Đây không chỉ là dịp để em được đứng trên sân khấu mà còn giúp em học thêm cách dẫn chương trình, giao tiếp và xử lý tình huống. Sau cuộc thi, em càng yêu thích việc dẫn chương trình hơn và có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện kỹ năng của mình” - Na chia sẻ.

Đặng Phương Na - quán quân Cuộc thi MC nhí tài năng. Ảnh: D.L

Nếu “MC nhí tài năng” là nơi các em thể hiện khả năng giao tiếp và ứng biến thì Hội thi Chỉ huy Đội giỏi lại đòi hỏi các thí sinh thể hiện những kiến thức, kỹ năng công tác Đội. Mỗi động tác nghi thức, mỗi phần thực hành hay thuyết trình đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý vững vàng.

Giành giải nhất khối tiểu học, em Phan Đỗ Minh Ngọc (Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, phường Quy Nhơn) cho biết: “Em lo lắng nhất ở phần thi nghi thức Đội nên đã dành nhiều thời gian hơn để tập luyện so với các nội dung khác. Khi biết mình đạt giải nhất, em rất tự hào vì những cố gắng của mình đã được ghi nhận”.

Minh Ngọc tự hào với thành tích của mình tại Hội thi Chỉ huy Đội giỏi. Ảnh: D.L

Nếu các phần thi cá nhân đòi hỏi sự tự tin và khả năng làm chủ của từng thí sinh thì ở những nội dung đồng đội, sự gắn kết và phối hợp ăn ý giữa các thành viên lại giữ vai trò quan trọng.

Phía sau những bài quyền đẹp mắt hay phần hùng biện mạch lạc là nhiều ngày cùng luyện tập, chỉnh sửa từng chi tiết để có màn thể hiện trọn vẹn nhất.

Màn biểu diễn võ cổ truyền đẹp mắt của đội Trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh. Ảnh: D.L

Là 1 trong 8 thành viên của đội Trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh (xã An Lương) đoạt giải nhất Liên hoan các câu lạc bộ võ cổ truyền thiếu nhi, em Đỗ Thị Hồng Chuyên cho biết, cả đội duy trì tập luyện vào mỗi sáng, rèn thể lực và hoàn thiện từng động tác theo hướng dẫn của huấn luyện viên để bài biểu diễn đạt sự đồng đều.

“Điều em thích nhất khi tham gia liên hoan là được giao lưu với các câu lạc bộ bạn và có cơ hội giới thiệu những bài võ mà chúng em đã tập luyện. Qua sân chơi này, chúng em có thêm động lực để tiếp tục rèn luyện và gìn giữ môn võ cổ truyền” - Chuyên nói.

Đội Trường Tiểu học số 2 Mỹ Chánh đoạt giải nhất Liên hoan các câu lạc bộ võ cổ truyền thiếu nhi. Ảnh: D.L



Cũng được tạo nên từ sự phối hợp của các thành viên, Liên hoan các đội tuyên truyền măng non lại mang đến một màu sắc khác. Mỗi phần thi không chỉ thể hiện sự ăn ý của cả đội mà còn chuyển tải những thông điệp gần gũi về việc sử dụng internet an toàn đến bạn bè đồng trang lứa.

Trực tiếp hùng biện trên sân khấu, 2 em Nguyễn Bá Minh và Bùi Khánh Huyền (Đội Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành, phường An Nhơn Bắc) cho biết cả hai đã cùng xây dựng kịch bản, luyện tập nhiều ngày.

2 em Nguyễn Bá Minh và Bùi Khánh Huyền (cầm mic) cùng các thành viên trong đội đã xuất sắc đoạt giải nhất Liên hoan các đội tuyên truyền măng non. Ảnh: D.L

2 bạn nhỏ bộc bạch: “Trong quá trình chuẩn bị, chúng em hiểu hơn về cách sử dụng internet an toàn và biết rằng mỗi học sinh cần bảo vệ thông tin cá nhân, ứng xử văn minh trên mạng. Chúng em mong những điều đội truyền tải sẽ giúp các bạn sử dụng mạng xã hội an toàn hơn”.

Đội Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành (phường An Nhơn Bắc) đoạt giải nhất tại Liên hoan các đội tuyên truyền măng non. Ảnh: D.L