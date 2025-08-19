Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HOÀI NHƠN NAM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Xây dựng phường Hoài Nhơn Nam phát triển toàn diện

HOÀI THU
(GLO)- Trên nền tảng thành quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam đề ra những giải pháp đột phá, phát huy nội lực để đưa phường phát triển vững mạnh hơn.

Phường Hoài Nhơn Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 phường Hoài Tân và Hoài Xuân (TX Hoài Nhơn trước đây). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt nhiều kết quả quan trọng.

bg9-1.jpg
Phường Hoài Nhơn Nam tổ chức hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” ngày 16.8 vừa qua. Ảnh: ĐVCC

Phường Hoài Nhơn Nam sẽ ưu tiên phát triển các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển mạnh”.

Ông Trần Văn Thư, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn tăng so với nhiệm kỳ trước. Sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển theo hướng bền vững. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá. Các DN, cơ sở sản xuất không ngừng phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Phường huy động các nguồn lực đầu tư bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các khu dân cư, khu đô thị mới dần được hình thành, công trình công cộng, hoa viên, hệ thống chiếu sáng, cây xanh được đầu tư đồng bộ.

Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam hiện có 32 tổ chức đảng trực thuộc với 886 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Ông Nguyễn Xuân Tú, Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam, cho biết: Chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng và tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; Đảng bộ phường được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

bg-9-2.jpg
Một góc phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Phường cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Chỉ số cải cách hành chính phường được cải thiện rõ rệt qua từng năm, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức và công dân. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở.

Ông Lâm Ngọc Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Nam, cho biết, trong nhiệm kỳ qua, v2 phường Hoài Tân, Hoài Xuân đã xây dựng 67 mô hình “Dân vận khéo”, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả. Chính sách người có công và an sinh xã hội được quan tâm; đến cuối năm 2024 không còn hộ nghèo.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy phẩm chất anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng xây dựng phường phát triển toàn diện.

bg9-3.jpg
Công trình đường cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: ĐVCC

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hoài Nhơn Nam phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 12%. Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 69,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 21,9%; nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 8,9%.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 283 triệu USD; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt 44,6 tỷ đồng.

Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Đặc biệt, xác định 3 khâu đột phá: Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; tăng cường phát triển nguồn nhân lực.

Trong đó, phường đẩy mạnh phát triển công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp, xây dựng với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân - đây được xem là yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Theo ông Trần Văn Thư, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Nam, phường sẽ ưu tiên phát triển các ngành nghề ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng phát triển mạnh, như công nghiệp sản xuất gỗ, dệt may. Có giải pháp, hoạt động tăng cường và nâng cao hiệu quả kêu gọi đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để mời gọi, thu hút DN lấp đầy các cụm công nghiệp. Đồng hành, hỗ trợ, đôn đốc các dự án trọng điểm được DN đầu tư sớm đi vào hoạt động và mở rộng quy mô sản xuất.

“Đồng thời, phường sẽ nâng cao hiệu quả các hoạt động thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, nhất là kết nối cung cầu các sản phẩm OCOP. Quan tâm phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ đời sống của người dân như y tế, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ số, dịch vụ khoa học và công nghệ… nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của phường trong giai đoạn mới”, ông Thư cho biết.

null