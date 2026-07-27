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Đoàn xã Al Bá ra mắt công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ đỏ"

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MINH CHÍ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26-7, Đoàn xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) ra mắt công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ đỏ" tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke.

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Đoàn xã Al Bá ra mắt công trình thanh niên "Số hóa địa chỉ đỏ" tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke. Ảnh: ĐVCC

Với việc gắn mã QR tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân có thể sử dụng điện thoại thông minh để tìm hiểu lịch sử hình thành di tích, các sự kiện tiêu biểu, danh sách các anh hùng liệt sĩ cùng những thước phim, hình ảnh, tư liệu về vùng đất Ayun - Al Bá anh hùng.

Theo nội dung được số hóa, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vùng thung lũng sông Ayun và các làng ở Al Bá là địa bàn chiến lược thuộc Huyện 6 (Khu 6) cũ, vừa là vành đai bảo vệ các cơ quan đầu não cách mạng, vừa là căn cứ kháng chiến của đồng bào Bahnar, Jrai.

Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke hiện ghi danh 55 liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

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Trải nghiệm quét mã QR để tìm hiểu lịch sử Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke và các tư liệu về vùng đất Ayun - Al Bá anh hùng. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau lễ ra mắt, Đoàn xã Al Bá tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke.

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Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ làng Tung Ke. Ảnh: ĐVCC
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