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Đoàn xã Đak Pơ cập nhật, nâng cấp công trình số hóa “địa chỉ đỏ”

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(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2026), Đoàn xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã cập nhật, nâng cấp công trình số hóa “địa chỉ đỏ” tại Đền tưởng niệm Chiến thắng Đak Pơ.

Công trình số hóa “địa chỉ đỏ” được Huyện đoàn Đak Pơ (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) triển khai từ năm 2024. Sau thời gian sử dụng, một số bảng mã QR và bảng thông tin tại di tích đã xuống cấp.

Vì vậy, Đoàn xã đã tiến hành thay mới các bảng mã QR; đồng thời, bổ sung hình ảnh, tư liệu và cập nhật nội dung nhằm nâng cao chất lượng công trình.

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Đoàn viên, thanh niên xã Đak Pơ thay mới bảng mã QR, bổ sung tư liệu và cập nhật nội dung số hóa tại Đền tưởng niệm Chiến thắng Đak Pơ. Ảnh: ĐVCC

Người dân và du khách chỉ cần quét mã QR bằng điện thoại thông minh kết nối Internet là có thể tra cứu thông tin về Chiến thắng Đak Pơ, Đền tưởng niệm Chiến thắng Đak Pơ cùng các tư liệu lịch sử liên quan.

Đền tưởng niệm Chiến thắng Đak Pơ là nơi tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận Đak Pơ ngày 24-6-1954. Đây là 1 trong những “địa chỉ đỏ” tiêu biểu của tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Việc cập nhật, nâng cấp công trình góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng; đồng thời bảo tồn, phát huy và lan tỏa giá trị các “địa chỉ đỏ” trên địa bàn.

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