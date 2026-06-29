Tuyên truyền kỹ năng phòng - chống đuối nước, ma túy và cháy nổ cho thiếu nhi phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-6, Đoàn phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng cho thiếu nhi.

Theo đó, sáng 28-6, tại Trường THCS Đống Đa, Đoàn phường phối hợp với Trạm Y tế phường và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tổ chức chương trình tuyên truyền phòng - chống đuối nước, với sự tham gia của khoảng 700 thiếu nhi.

Chương trình phổ biến kiến thức phòng - chống tai nạn đuối nước, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra tai nạn dưới nước và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.



Ban Tổ chức giao lưu hỏi đáp, tặng áo phao cho học sinh tại chương trình. Ảnh: D.L

Chiều cùng ngày, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, Đoàn phường phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Nói không với ma túy - Chủ động phòng cháy, chữa cháy” cho khoảng 200 thiếu nhi.

Chương trình tập trung tuyên truyền về tác hại của ma túy, các kỹ năng phòng ngừa; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy nổ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ an toàn cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.