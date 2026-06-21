Bế mạc Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026

Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 thu hút sự tham gia của 12 câu lạc bộ (CLB), đội diều đến từ nhiều địa phương trong cả nước, gồm: Phước Hải Kite Team, Diều Cái Bè, Kite Sky Sài Gòn, Diều Bến Cát, Diều Suna Long Thành, Ocean Kite Team, Bình Dương Led Kite Team, SKB Kite Team, Diều Vĩnh Lộc, Diều Phước Hải Second Home, BMT Kite Team và Cánh diều xanh.

Trao cúp cho các CLB, đội diều đạt giải nhất của các nội dung. Ảnh: D.L

Kết thúc liên hoan, ở nội dung diều không xương, giải nhất thuộc về Kite Sky Sài Gòn; giải nhì thuộc về CLB Diều Suna Long Thành; giải ba thuộc về CLB Diều Phước Hải Second Home.

Ở nội dung diều bầy, giải nhất được trao cho CLB Diều Bến Cát; giải nhì thuộc về Ocean Kite Team; giải ba thuộc về CLB Diều Vĩnh Lộc.

Đối với nội dung đồng đội, Phước Hải Kite Team giành giải nhất; SKB Kite Team đạt giải nhì và BMT Kite Team đạt giải ba.

Ở nội dung diều đèn, CLB Diều Cái Bè đoạt giải nhất; Bình Dương Led Kite Team đạt giải nhì; CLB Cánh diều xanh giành giải ba.

Liên hoan là hoạt động văn hóa, du lịch nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với biển Quy Nhơn; đồng thời, tạo cơ hội giao lưu, kết nối giữa những người yêu thích nghệ thuật diều trên cả nước, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong và ngoài nước.