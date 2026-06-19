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350 con diều nghệ thuật hội tụ trên bầu trời Quy Nhơn

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DƯƠNG LINH HUỲNH VỸ
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(GLO)- Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, chiều 19-6, UBND phường Quy Nhơn tổ chức khai mạc Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đại diện các sở, ban, ngành. 

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Đại biểu tham dự khai mạc liên hoan. Ảnh: H.V

Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn diễn ra từ ngày 19 đến 21-6 tại khu vực bãi biển đường Xuân Diệu và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), quy tụ 11 câu lạc bộ diều nghệ thuật trong và ngoài tỉnh với khoảng 350 con diều tham gia.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 từ trái sang) và ông Nguyễn Hữu Khúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quy Nhơn tặng quà lưu niệm cho các nhà tài trợ. Ảnh: H.V

Các nội dung thi gồm biểu diễn diều đèn, diều không xương, diều bầy và diều đồng đội. Trong đó, tối 19-6 diễn ra phần thi biểu diễn diều đèn; ngày 20-6 tổ chức thi biểu diễn diều không xương, diều bầy vào buổi chiều và tiếp tục thi diều đèn vào buổi tối; ngày 21-6 diễn ra phần thi biểu diễn diều đồng đội.

Bên cạnh đó, chương trình ẩm thực với chủ đề “Bay cùng diều - Phiêu cùng vị” cũng mang đến không gian trải nghiệm phong phú với khoảng 61 gian hàng. Tại đây, người dân và du khách có cơ hội thưởng thức và khám phá tinh hoa ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam, đồng thời tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của phường Quy Nhơn và các địa phương tham gia lễ hội.

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Gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo du khách và người dân. Ảnh: H.V

Liên hoan là hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách, đồng thời tạo sân chơi giao lưu cho những người yêu thích nghệ thuật thả diều, góp phần làm phong phú các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

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Biển Quy Nhơn trở nên náo nhiệt hơn nhờ sự xuất hiện của những con diều ngộ nghĩnh, nhiều màu sắc. Ảnh: D.L

Dự kiến, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn - Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21-6.

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