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Phường Pleiku kêu gọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện

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(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có thông báo đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện cam kết xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch tỉnh Gia Lai.

Theo đó, đối tượng thực hiện cam kết gồm các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực lưu trú du lịch (khách sạn, nhà nghỉ, homestay…); dịch vụ ăn uống; vận tải hành khách, taxi, xe hợp đồng, xe điện (nếu có); kinh doanh đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP, quà lưu niệm; spa, massage, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và các dịch vụ phục vụ khách du lịch khác.

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Du khách trải nghiệm ở 1 homestay tại Pleiku. Ảnh: M.T

Các đơn vị thực hiện cam kết bằng hình thức trực tuyến thông qua đường link: https://phuongpleiku.github.io/bancamketdulich hoặc quét mã QR. Nội dung cam kết tập trung vào việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; thực hiện thông điệp 3K: không nâng giá, ép giá; không tranh giành, chèo kéo khách; không gây ô nhiễm tiếng ồn, xả rác gây mất mỹ quan.

Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh cũng phải thực hiện thông điệp 3A gồm: an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của khách du lịch. Đồng thời, niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện; giữ gìn vệ sinh môi trường và chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác quản lý hoạt động du lịch.

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Mã QR để doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện cam kết trực tuyến.

UBND phường Pleiku đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở và hộ kinh doanh hoàn thành việc thực hiện cam kết trước ngày 28-8-2026. Sau thời gian này, UBND phường sẽ tổng hợp danh sách các đơn vị đã thực hiện cam kết, đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

Theo UBND phường Pleiku, việc thực hiện cam kết không chỉ thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đối với cộng đồng và du khách mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo dựng niềm tin và hình ảnh đẹp của địa phương.

Phường cũng kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh tích cực hưởng ứng, lấy sự hài lòng của người dân và du khách làm mục tiêu phục vụ, cùng xây dựng phường Pleiku trở thành điểm đến hấp dẫn, mến khách và đáng nhớ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của du lịch tỉnh Gia Lai.

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