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Ca sĩ Erik đối đầu Anh Tú, Hùng Huỳnh gây bất ngờ trong tập 7 “Say Hi Rực Rỡ”

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Tập 7 chương trình truyền hình thực tế "Say Hi Rực Rỡ" sẽ tiếp tục đưa các nghệ sĩ bước vào chuỗi thử thách đòi hỏi sự phối hợp, chiến thuật và tinh thần đồng đội. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến nhiều tình huống hài hước, giải trí.

Mở đầu tập phát sóng “Say Hi Rực Rỡ” tuần này là phiên đấu giá các món ăn, trong đó hai đội sử dụng số ốc tích lũy được để đổi lấy phần thưởng. Cuộc cạnh tranh diễn ra sôi nổi khi các thành viên liên tục cân nhắc chiến thuật và không ngừng “đấu khẩu” nhằm mang về bữa ăn có lợi nhất cho đội mình.

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Các “Anh trai” bước vào phiên đấu giá món ăn bằng số ốc tích lũy, mở màn chuỗi thử thách đầy tính chiến thuật và những màn tung hứng hài hước. Ảnh: BTC

Nổi bật của phần thi là màn tung hứng giữa Hùng Huỳnh và Vũ Thịnh. Khi Vũ Thịnh nhận xét đội mình “phóng khoáng”, Hùng Huỳnh lập tức đáp lại bằng câu nói đáp trả đầy duyên nhưng không kém phần “đanh đá”, tạo nên không khí vui vẻ cho chương trình.

Sau thử thách đấu giá, các nghệ sĩ bước vào phần thi thể lực. Theo hình ảnh được chương trình hé lộ, Erik và Anh Tú sẽ có màn đối đầu trực tiếp. Với lợi thế về thể lực, Erik đã thành công vật ngã Anh Tú trong cuộc so tài, góp phần đẩy không khí cạnh tranh giữa hai đội lên cao.

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Ca sĩ Erik (bên trái) và Anh Tú so tài quyết liệt ở thử thách thể lực, tạo nên một trong những màn đối đầu đáng chú ý của tập 7. Ảnh: BTC

Ở thử thách tiếp theo mang tên “Gương mặt đại diện đảo”, các đội cử thành viên tham gia hóa trang để chinh phục ban đánh giá. Đáng chú ý, Hùng Huỳnh - người từng chia sẻ khá e ngại việc làm xấu hình ảnh bản thân ở chặng rừng - lần này lại lựa chọn tạo hình độc lạ, để mang lợi thế về cho đội.

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Các thành viên hóa trang sáng tạo trong thử thách "Gương mặt đại diện đảo", sẵn sàng hy sinh hình tượng để mang lợi thế về cho đội. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, tập 7 sẽ xoay quanh ba thử thách chính gồm đấu giá món ăn, so tài thể lực và cuộc thi “Gương mặt đại diện đảo”, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến khó lường.

Sau sáu tập phát sóng, Say Hi Rực Rỡ đã đưa khán giả khám phá lần lượt nhiều điểm đến tiêu biểu của tỉnh Gia Lai, từ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh đến Cù Lao Xanh. Thông qua các thử thách gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống của người dân địa phương, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến một cách gần gũi, sinh động.

Không chỉ thu hút đông đảo khán giả, “Say Hi Rực Rỡ” còn trở thành một trong những hoạt động truyền thông đồng hành cùng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai bằng hình thức giải trí gắn với trải nghiệm điểm đến.

“Say Hi Rực Rỡ” là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về sinh tồn dành cho các nghệ sĩ.

Tập 7 của chương trình sẽ phát sóng lúc 20 giờ ngày 19-7 trên kênh HTV2, kênh YouTube Dong Tay Promotion/ON - Vie Giải Trí và siêu ứng dụng giải trí VieON; 20 giờ 30 phút trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh YouTube Chạm Gia Lai.

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