(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có ý kiến thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính về việc chưa điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) kể từ ngày 19-6-2026.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 6105/STC-QLGCS ngày 19-6-2026 liên quan đến giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió.

Chưa điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió kể từ ngày 19-6-2026. Ảnh: Quang Tấn

Trước đó, Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND phường Quy Nhơn Đông cùng các doanh nghiệp liên quan kiểm tra, rà soát cơ sở hình thành mức giá vé tham quan tại khu du lịch này.

Qua xem xét, Sở Tài chính đề nghị Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội không thực hiện điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió kể từ ngày 19-6-2026; đồng thời, tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành cho đến khi hoàn thành các hạng mục đầu tư trọng điểm và đưa vào khai thác các sản phẩm, dịch vụ mới.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan đến giá vé tham quan tại Khu du lịch sinh thái Eo Gió; kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Đồng thời, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp theo dõi chất lượng dịch vụ du lịch, việc khai thác và phát huy giá trị điểm đến; bảo đảm môi trường du lịch văn minh, an toàn.

UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty cổ phần Địa ốc Star Hà Nội xây dựng phương án giá và lộ trình điều chỉnh giá vé phù hợp với tiến độ đầu tư, chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch cung cấp; bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người dân và du khách.

Trước khi điều chỉnh giá, doanh nghiệp phải công khai phương án, lộ trình thực hiện và trao đổi với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Doanh nghiệp cũng cần tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện các hạng mục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường, cảnh quan và chất lượng phục vụ khách tham quan.

Trước đó, Công ty CP địa ốc Star Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Tài chính và UBND phường Quy Nhơn Đông về việc điều chỉnh giá vé tham quan Khu du lịch sinh thái Eo Gió từ 22.000 đồng lên 50.000 đồng/lượt khách kể từ ngày 15.6.2026.