Công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên

PHƯƠNG VI (Theo Dân Trí, Báo Nghệ An, Vietnamnet)

(GLO)- Tại Lễ hội Làng Sen 2026 khai mạc vào tối 18-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên (tỉnh Nghệ An).

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao Quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên. Ảnh nguồn Chinhphu.vn

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, việc Khu di tích Kim Liên được công nhận là Khu du lịch quốc gia là dấu mốc quan trọng trong hành trình bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh; mở ra cơ hội mới để phát triển du lịch văn hóa, du lịch về nguồn trên quê hương Bác.

Khu du lịch quốc gia được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển du lịch địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.

Theo quyết định, Khu du lịch quốc gia Kim Liên có tổng diện tích 10.500 ha. Trong đó, trung tâm du lịch rộng 8.946 ha, gồm toàn bộ xã Kim Liên, một phần xã Vạn An và khu vực thuộc 19 thôn, xóm lân cận.

Khu du lịch Kim Liên được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phương Vi

Trung tâm dịch vụ của khu du lịch được quy hoạch tại phường Thành Vinh với diện tích 1.554 ha. Hai khu vực được kết nối bằng tuyến quốc lộ 46A dài khoảng 10 km.

Khu du lịch quốc gia Kim Liên có ranh giới phía Đông giáp phường Trường Vinh; phía Tây giáp xã Bích Hào; phía Nam giáp các xã Hưng Nguyên Nam, Thiên Nhẫn, Hưng Nguyên; phía Bắc giáp các xã, phường Nam Đàn, Đại Huệ, Vinh Hưng, Vinh Phú và Yên Trung.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

