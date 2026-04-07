“Viên ngọc ẩn” hấp dẫn nhất thế giới gọi tên Hội An

(GLO)- Travel + Leisure vừa công bố danh sách “Hidden gem cities” - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình. Trong đó, Hội An xếp vị trí cao nhất trong 23 điểm đến toàn cầu.

Theo đánh giá, Hội An đạt 92,96 điểm, cao nhất trong các điểm. Travel + Leisure nhận định Hội An là “di sản sống”, nơi quá khứ hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống.

Phố cổ Hội An mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thanh bình. Ảnh: Phương Vi

Không gian phố cổ gây ấn tượng với những con đường nhỏ, nhà cổ nhuốm màu thời gian và kiến trúc giao thoa Đông - Tây. Đèn lồng trở thành biểu tượng, tạo nên diện mạo đặc trưng khi đêm xuống. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp hòa mình vào nhịp sống địa phương.

Hội An lung linh khi đêm về. Ảnh: Phương Vi

Điểm nổi bật của Hội An là khả năng khơi gợi cảm xúc. Từ các ngôi đền cổ, nhà ở truyền thống đến chợ đêm ven sông, mọi yếu tố đều tạo nên trải nghiệm đa giác quan. Nhịp sống nơi đây duy trì sự cân bằng giữa sôi động và tĩnh lặng, phù hợp xu hướng du lịch cá nhân hóa.

Hội An nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa di sản, văn hóa và đời sống bản địa.