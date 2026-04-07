“Viên ngọc ẩn” hấp dẫn nhất thế giới gọi tên Hội An

PHƯƠNG VI (Theo Lao Động, Báo Đà Nẵng)

(GLO)- Travel + Leisure vừa công bố danh sách “Hidden gem cities” - những điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình. Trong đó, Hội An xếp vị trí cao nhất trong 23 điểm đến toàn cầu.

Theo đánh giá, Hội An đạt 92,96 điểm, cao nhất trong các điểm. Travel + Leisure nhận định Hội An là “di sản sống”, nơi quá khứ hiện diện trong từng khoảnh khắc đời sống.

Phố cổ Hội An mang vẻ đẹp vừa cổ kính vừa thanh bình. Ảnh: Phương Vi

Không gian phố cổ gây ấn tượng với những con đường nhỏ, nhà cổ nhuốm màu thời gian và kiến trúc giao thoa Đông - Tây. Đèn lồng trở thành biểu tượng, tạo nên diện mạo đặc trưng khi đêm xuống. Du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp hòa mình vào nhịp sống địa phương.

Hội An lung linh khi đêm về. Ảnh: Phương Vi

Điểm nổi bật của Hội An là khả năng khơi gợi cảm xúc. Từ các ngôi đền cổ, nhà ở truyền thống đến chợ đêm ven sông, mọi yếu tố đều tạo nên trải nghiệm đa giác quan. Nhịp sống nơi đây duy trì sự cân bằng giữa sôi động và tĩnh lặng, phù hợp xu hướng du lịch cá nhân hóa.

Hội An nổi bật nhờ sự kết hợp hài hòa giữa di sản, văn hóa và đời sống bản địa.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Gia Lai đón làn sóng đầu tư mới

(GLO)- Trong nhịp sôi động của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, một làn sóng đầu tư mới đang hình thành. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 28/3 quy tụ hơn 1.000 đại biểu, 700 doanh nghiệp, với gần 120 dự án, tổng vốn hơn 8 tỷ USD sẽ mở ra chu kỳ phát triển mới cho Gia Lai.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Quảng bá du lịch Gia Lai thông qua Hội chợ du lịch Travex 2026

(GLO)- Tại Hội chợ du lịch Travex 2026 - sự kiện nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) lần thứ 45 được Philippines đăng cai tổ chức, tỉnh Gia Lai đã quảng bá những sản phẩm du lịch giàu bản sắc. Qua đây, tỉnh mời gọi ASEAN về với địa phương để tham dự Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Mai là ngày chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ đầu tiên của năm mới 2026, nhiều thủ phủ du lịch đã "cháy" phòng. Tuy nhiên, với nhiều điểm đến khác, vé máy bay và khách sạn vẫn còn dồi dào, chưa quá căng.

