Khoảng 8,8 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Nhân Dân, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam)

(GLO)- Theo Cục Du lịch, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Con số này giúp ngành du lịch Việt Nam đạt được 35% chỉ tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026.

Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn với du khách quốc tế. Ảnh nguồn Cục Du lịch quốc gia Việt Nam.

Đây cũng là tháng thứ 4 liên tiếp Việt Nam đón hơn 2 triệu lượt khách quốc tế/tháng, khẳng định sức tăng trưởng tích cực của du lịch Việt.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Philippines - lần đầu góp mặt sau khi vượt Malaysia. 10 thị trường nguồn hàng đầu đóng góp 72% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam, trong đó, hai thị trường lớn nhất Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp 39,8%.

Bờ biển kéo dài qua nhiều tỉnh, thành của Việt Nam là điểm nhấn hấp dẫn du khách gần xa. Ảnh: Phương Vi

Đặc biệt phải kể đến sự tăng trưởng vượt bậc của du khách Nga, gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, sự phục hồi mạnh mẽ của các đường bay thẳng, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng dài ngày cùng lợi thế cạnh tranh về an ninh, tiện nghi, điều kiện tự nhiên, chi phí đã giúp Việt Nam trở thành một lựa chọn hàng đầu của du khách Nga tại châu Á.

Chạm vào tháng Tư miền Bắc

VITM 2026: Cơ hội thúc đẩy quảng bá, liên kết và phát triển du lịch bền vững

