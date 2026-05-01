Tắm thác Krom, nam sinh lớp 10 tử vong do đuối nước

(GLO)- Chiều 1-5, tại thác nước Krom (làng Mèo, xã Ia Grai) đã xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh lớp 10 tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ cùng ngày, em Đ.G.L. (SN 2010, trú tại làng Bông Phun, phường An Phú) cùng 5 người bạn đến tắm tại khu vực thác Krom.

Thác nước Krom, nơi em L. bị đuối nước. Ảnh: Cao Đoàn

Trong khi vui chơi, em L. bị rơi xuống khu vực nước sâu rồi mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Ia Grai và các lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ.

Đến chiều cùng ngày, thi thể em L. đã được tìm thấy.

Được biết, em L. là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn phường Hội Phú.

Thác Krom có độ cao khoảng 8 m, nước chảy xiết, là điểm vui chơi của nhiều người trong các dịp lễ. Tuy nhiên, nơi đây được cảnh báo khá nguy hiểm bởi có xoáy nước sâu bất thường. Năm 2019, 3 nam thanh niên tử vong khi chìm vào vùng nước sâu tại thác nước này.