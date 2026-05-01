Nam sinh viên tử vong khi tắm suối tại khu vực Hầm Hô

(GLO)- Sáng 1-5, lãnh đạo UBND xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) xác nhận tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 nam sinh viên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30-4, một nhóm thanh niên ở khu vực thị xã An Nhơn (cũ) rủ nhau đến Khu du lịch sinh thái Hầm Hô (thuộc địa bàn thôn Phú Lâm, xã Bình Phú) vui chơi, tắm suối.

Đoạn suối Hầm Hô nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Người dân cung cấp

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc đang tắm suối tại đây, em P.Q.B. (SN 2007, trú tổ dân phố Cẩm Văn, phường An Nhơn Đông) và một em khác bị trượt chân xuống khu vực nước sâu.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ kịp thời cứu được người bạn lên bờ an toàn. Còn em B. đã tử vong.

Sáng 1-5, một nguồn tin cho biết em B. là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Quy Nhơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.