Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Những ngày nắng nóng đầu mùa, bãi biển Quy Nhơn thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tắm mát. Tuy nhiên, sau vẻ yên bình của làn nước xanh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi không ít người còn chủ quan, thiếu kỹ năng an toàn. Thực tế cho thấy, chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả đau lòng.

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định phục vụ áo phao miễn phí tại các trạm gỗ dọc bãi biển Quy Nhơn. Ảnh: D.Đ

Điển hình như vụ việc xảy ra chiều 5-4, sau khi dự kỳ thi đánh giá năng lực, một nhóm học sinh rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn). Trong lúc tắm, 2 em không may bị sóng cuốn ra xa; một em được cứu kịp thời, em còn lại mất tích.

Lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã huy động nhiều phương tiện, tổ chức tìm kiếm suốt gần 2 ngày. Đến rạng sáng 7-4, thi thể nạn nhân được phát hiện tại khu vực gặp nạn. Vụ việc thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước tại các bãi biển.

Theo người dân địa phương, sau cơn bão số 13 vào tháng 11-2025, địa hình chân bờ cát tại một số khu vực bãi biển Quy Nhơn đã thay đổi đáng kể. Những người không nắm rõ hoặc chưa quen địa hình khi tắm biển rất dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy, người dân và du khách cần quan sát kỹ, tuân thủ biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ để bảo đảm an toàn.

Ông Tống Minh Dũng - Đội trưởng Đội Cứu hộ bãi biển và Quản lý khu neo đậu tàu thuyền (Công ty CP Môi trường Bình Định) - cho biết: Từ đầu tháng 1-2026 đến nay, đội đã cứu hộ 14 trường hợp, trong đó cứu sống 13 người. Qua thực tế, phần lớn nạn nhân là du khách từ nơi khác đến, chưa nắm rõ đặc điểm thủy triều và địa hình bãi biển.

Nhiều trường hợp gặp sự cố do chuột rút, đuối sức, không mang áo phao và thiếu kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng tắm ngoài khu vực phao giới hạn hoặc bơi vào vùng có dòng chảy xa bờ (rip current) dù đã được cảnh báo.

“Trước thực trạng đó, Đội tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ quy định an toàn; bố trí lực lượng trực tại nhiều điểm, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố. Chúng tôi chủ động quan sát, phát hiện sớm các trường hợp bơi xa bờ, có dấu hiệu đuối sức để kịp thời hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chủ quan, phớt lờ khuyến cáo, thậm chí cố tình vào khu vực nguy hiểm, gây khó khăn cho công tác cứu hộ” - ông Dũng chia sẻ.

Theo Công ty CP Môi trường Bình Định, từ tháng 9-2012, bãi biển Quy Nhơn được UBND TP Quy Nhơn (cũ) giao đơn vị quản lý công tác môi trường và đảm nhận nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Công ty đã kiện toàn Đội Cứu hộ bãi biển và Quản lý khu neo đậu tàu thuyền với 19 cán bộ, nhân viên, tổ chức trực hằng ngày theo 2 khung giờ từ 4 giờ 30 phút đến 10 giờ và 15 giờ đến 20 giờ 30 phút. Đồng thời, đầu tư nhiều trang thiết bị như: 8 trạm gỗ quan sát, 3 mô tô nước, 10 thuyền kayak, 120 áo phao miễn phí và hệ thống biển cảnh báo dọc bãi biển…, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống đuối nước.

Nhiều bảng tuyên truyền được Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định gắn tại nhiều điểm dọc bãi biển. Ảnh: D.Đ

Thời gian qua, Đội đã tăng cường tuần tra, cắm cờ cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, thường xuyên nhắc nhở người dân, du khách không tắm ngoài phạm vi an toàn. Tuy vậy, từ đầu năm 2025 đến nay, vẫn ghi nhận 65 trường hợp đuối nước; trong đó, 63 trường hợp được cứu sống kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Môi trường Bình Định - cho hay: Trước những vụ việc đuối nước, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực cho Đội cứu hộ; đẩy mạnh tuần tra, nhắc nhở người dân, du khách tuân thủ quy định an toàn; rà soát, cắm thêm biển cảnh báo tại các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là những điểm có dòng chảy xa bờ. Đồng thời, Công ty kiến nghị tỉnh và địa phương đầu tư thêm đài quan sát, hệ thống loa công suất lớn dọc bãi biển nhằm kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân, du khách nhận diện nguy cơ và chủ động phòng tránh.

“Bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi người dân và du khách cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm khuyến cáo của Đội cứu hộ khi xuống biển; mang áo phao, không tắm ngoài khu vực an toàn, không bơi xa bờ, chủ động trang bị kỹ năng cần thiết… Chỉ khi có sự chung tay từ mỗi cá nhân thì công tác phòng, chống đuối nước mới đạt hiệu quả bền vững” - ông Nghĩa nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống đuối nước chỉ thực sự hiệu quả khi đi cùng với ý thức tự giác của mỗi người dân và du khách. Việc tuân thủ các quy định an toàn, không chủ quan trước cảnh báo không chỉ bảo vệ chính mình mà còn góp phần giảm áp lực cho lực lượng cứu hộ, giữ cho biển Quy Nhơn luôn là điểm đến an toàn, thân thiện.