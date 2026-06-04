Cho phép 7 hộ sản xuất, chế biến thủy sản tại Cảng cá Nhơn Lý hoạt động đến cuối năm 2026

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất cho phép 7 hộ dân đang sản xuất, chế biến thủy sản tại khu vực Cảng cá Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31-12-2026.

Theo đó, trong thời gian hoạt động tạm thời, các hộ dân phải chuyển đổi toàn bộ hệ thống hấp, chế biến thủy sản sang sử dụng điện; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, nội quy cảng cá và đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Các hộ phải thực hiện nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại Cảng cá Nhơn Lý. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao UBND phường Quy Nhơn Đông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Nhơn Lý khẩn trương dọn dẹp, thu hồi phần diện tích lán trại do các hộ dân cơi nới, lấn chiếm khu vực giáp núi và các công trình phát sinh trong phạm vi cảng cá nhằm phục vụ công tác duy tu, sửa chữa, chỉnh trang cảnh quan, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

Sau ngày 31-12-2026, UBND phường Quy Nhơn Đông có trách nhiệm xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hoặc bố trí, di dời các hộ dân đến địa điểm mới phù hợp với quy hoạch địa phương nhằm ổn định đời sống người dân.

Trước đó, thực hiện chủ trương chỉnh trang Cảng cá Nhơn Lý phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, địa phương đã vận động các hộ dân di dời ngư lưới cụ, thuyền thúng ra khỏi khu vực cảng và bàn giao mặt bằng để sửa chữa các hạng mục hạ tầng xuống cấp.

Theo báo cáo của UBND phường Quy Nhơn Đông, hiện khu vực Cảng cá Nhơn Lý có 5 hộ làm nghề hấp cá bằng củi truyền thống, phát sinh khói bụi, ảnh hưởng đến môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy; cùng với đó là 3 hộ hoạt động sơ chế, kinh doanh cá tươi.

Tại các buổi làm việc với chính quyền địa phương, các hộ dân đề nghị được tiếp tục duy trì hoạt động để đảm bảo sinh kế và cam kết chuyển đổi công nghệ hấp cá sang sử dụng điện, bảo đảm yêu cầu về môi trường và an toàn phòng cháy, chữa cháy.