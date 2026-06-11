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Xã Phú Thiện trao tiền hỗ trợ hộ nghèo bị cháy nhà

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LẠC HÀ
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(GLO)- Chiều 10-6, UBND xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình bà Siu H'Vữ (SN 1975, trú thôn Plei Ksing) vừa bị cháy nhà. 

Gia đình bà H'Vữ có 5 nhân khẩu, thuộc diện hộ nghèo của xã. Trước đó, vào tối 7-6, căn nhà của gia đình không may bị cháy nghi do sự cố chập điện. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, gây thiệt hại lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình.

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UBND xã Phú Thiện và Hội Chữ thập đỏ xã trao quà hỗ trợ kịp thời gia đình chị H'Vữ. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Thiện đã nhanh chóng vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn.

Tại buổi thăm hỏi, đoàn đã trao số tiền 4,8 triệu đồng cho gia đình bà H'Vữ. Nguồn kinh phí do bà Lê Thị Mỹ Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã vận động các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ, góp phần giúp gia đình sớm khắc phục hậu quả hỏa hoạn và ổn định cuộc sống.

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