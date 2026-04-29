Gia Lai tăng cường các giải pháp phòng ngừa đuối nước trong học sinh

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn đuối nước trong dịp hè, các cơ sở Đoàn, Đội thuộc tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh.

Ngày 18-4, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội xã Tuy Phước Bắc tổ chức chương trình tuyên truyền phòng - chống đuối nước (PCĐN) cho hơn 350 học sinh Trường THCS Phước Hiệp.

Thông qua buổi tuyên truyền, các em được cảnh báo về nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, nhận diện các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm như ao hồ, sông suối.

Đồng thời, các em được hướng dẫn cách xử lý tình huống khi gặp sự cố, cách sử dụng áo phao, phao cứu sinh, dây thừng, gậy tre… để hỗ trợ cứu người nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân.

Chương trình còn lồng ghép các tình huống giả định, câu hỏi tương tác giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 20 chiếc áo phao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Em Huỳnh Ngọc Minh (lớp 9A2, Trường THCS Phước Hiệp) chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, em biết cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm để không chỉ tự bảo vệ bản thân mà còn có thể nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện”.

Anh Nguyễn Trung Tín - Phó Bí thư Đoàn xã, Đội trưởng đội thanh niên xung kích an toàn giao thông, PCCC&CNCH xã Tuy Phước Bắc - cho hay: Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục kiểm tra, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm, đồng thời phối hợp mở các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn xã Tuy Phước Bắc tặng áo phao cho học sinh Trường THCS Phước Hiệp. Ảnh: ĐVCC

Cùng với đó, nhiều đơn vị đã chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền PCĐN để tăng hiệu quả tiếp cận. Tại xã Ia Hrung, Đoàn xã đã ứng dụng công nghệ AI xây dựng video tuyên truyền PCĐN với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Video mô phỏng các tình huống thường gặp: tắm sông không có người lớn giám sát, rủ nhau đi bơi khi chưa biết bơi... Video cũng truyền tải các nguyên tắc an toàn như: tuyệt đối không tắm, bơi tại khu vực nước sâu, dòng chảy xiết; không vui chơi gần ao hồ, sông suối khi không có người lớn; phụ huynh cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em.

Chị Ksor H’Thư - Bí thư Đoàn xã Ia Hrung - cho biết: Video sau khi hoàn thành được đăng tải trên mạng xã hội và gửi đến các liên đội trường học trên địa bàn để tổ chức cho học sinh xem trong các buổi sinh hoạt. Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp với các trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm trang bị kỹ năng PCĐN cho học sinh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, việc rèn luyện kỹ năng bơi lội cũng được các trường học đặc biệt quan tâm. Mới đây, Trường Tiểu học số 1 Bình Định (phường Bình Định) đã tổ chức Giải bơi học sinh năm học 2025-2026. 90 em học sinh tranh tài ở 2 nội dung bơi ếch và bơi tự do với cự ly 50 m, được chia theo từng khối lớp và phân theo nam, nữ. Các “kình ngư nhí” thi đấu sôi nổi, thể hiện kỹ năng bơi lội qua từng phần thi.

Em Nguyễn Chí Thiện (lớp 5C) giành giải nhất ở cả 2 nội dung bơi tự do và bơi ếch nam khối lớp 5. “Nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của thầy cô về kỹ năng PCĐN, em đã xin gia đình cho đi học bơi từ năm lớp 3. Việc rèn luyện thường xuyên giúp em tự tin và bơi ngày càng tốt hơn” - Thiện cho biết.

Giải bơi do Trường Tiểu học số 1 Bình Định tổ chức. Ảnh: P.L

Theo anh Võ Hoàng Phương - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 1 Bình Định, việc duy trì giải bơi thường niên không chỉ góp phần phát triển năng khiếu, nâng cao thể chất cho các em mà còn gắn với việc tuyên truyền, khuyến khích học sinh trang bị kỹ năng PCĐN.

Ngoài ra, nhiều cơ sở Đoàn còn triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tai nạn đuối nước như: khảo sát, cắm biển cảnh báo đuối nước tại các khu vực nguy hiểm; xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền; thiết kế infographic về kỹ năng PCĐN đặt tại trường học… Những hành động thiết thực này góp phần nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng PCĐN cho học sinh.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội chủ động đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, gắn lý thuyết với trải nghiệm, thực hành kỹ năng PCĐN.

Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giúp các em nhận diện nguy cơ mà còn biết cách xử lý trong từng tình huống cụ thể. Đồng thời, tổ chức Đoàn, Đội cần tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường và xã hội để tạo “lá chắn” bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước, nhất là trong dịp hè.