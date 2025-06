Chương trình “Học làm chiến sĩ công an”: Trưởng thành từ những trải nghiệm

(GLO)- Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Thành Đoàn Pleiku, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku tổ chức thành công chương trình “Học làm chiến sĩ công an” năm 2025.

Diễn ra từ ngày 8 đến 14-6, chương trình đã mang đến cho 87 chiến sĩ công an “nhí” những ngày hè đáng nhớ với nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích.

Các thiếu nhi tham gia chương trình “Học làm chiến sĩ công an” tham quan Đồn Biên phòng Ia Pnôn. Ảnh: M.N

Trang bị kỹ năng

“Tính kỷ luật” là bài học đầu tiên mà cán bộ, chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh dạy cho các chiến sĩ “nhí”. Đó là việc các em phải thức dậy từ 5 giờ 15 phút sáng, tự giác gấp chăn, màn vuông vức; xếp đồ dùng gọn gàng; tập thể dục và ăn đúng giờ. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ, chiến sĩ và điều phối viên, 87 chiến sĩ công an “nhí” dần quen với nội quy mà Ban tổ chức đưa ra.

Trong môi trường huấn luyện, các em được tìm hiểu về ý nghĩa của từng quân hàm, từng sắc phục trong Công an Nhân dân. Không chỉ được học lý thuyết, các em còn được huấn luyện điều lệnh, đội hình đội ngũ, thực hành các động tác võ tay không nhằm rèn luyện thể chất.

Chiến sĩ "nhí" tự gấp nội vụ. Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, các nội dung về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được lồng ghép sinh động. Các em được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng cách, cách phân biệt các biển báo giao thông… Bên cạnh đó, hoạt động vẽ tranh với chủ đề “An toàn giao thông” đã giúp các em sáng tạo và thể hiện góc nhìn về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng thu hút sự quan tâm của các học viên. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ, các em thiếu nhi được tìm hiểu về nguyên nhân cháy nổ thường gặp, cách xử lý khi có cháy xảy ra, báo động và kỹ năng thoát hiểm an toàn… Đồng thời, các em được thực hành cách sử dụng bình chữa cháy mini, cách di chuyển khi có cháy xảy ra ở nhà cao tầng. Đặc biệt, các em còn được hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi bị hóc dị vật, xử lý vết thương chảy máu đến các bước băng bó cơ bản. Những bài học này giúp các em biết cách tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Các chiến sĩ "nhí" được hướng dẫn đội hình đội ngũ. Ảnh: M.N

Em Bùi Anh Tuấn (9 tuổi, tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku) bày tỏ: Qua tìm hiểu kiến thức và thực hành, em hiểu hơn về công việc của các cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân. Ngày đầu, em còn ngủ dậy muộn, gấp nội vụ chưa đẹp nhưng nhờ các cô, chú hướng dẫn, em đã khắc phục và hoàn thành tốt yêu cầu, chấp hành kỷ luật cao.

Theo Thiếu tá Phạm Trần Bình-Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh, công tác tổ chức được các đơn vị phối hợp chặt chẽ để đảm bảo sự an toàn, hiệu quả trong toàn khóa học. Các nội dung học đều được chọn lọc để phù hợp với lứa tuổi, tăng trải nghiệm để giúp các em hiểu về tính chất công việc của lực lượng Công an vừa có thêm những kỹ năng bổ ích.

Gắn kết yêu thương

Bên cạnh nội dung huấn luyện, các chiến sĩ công an “nhí” còn có dịp tham gia hoạt động trải nghiệm đầy ý nghĩa tại huyện biên giới Đức Cơ. Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lễ chào cờ trang nghiêm được tổ chức tại khu vực cột mốc chủ quyền ở Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Hoạt động giúp các em hiểu về chủ quyền lãnh thổ, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn biên cương Tổ quốc.

Chiến sĩ công an “nhí” tặng quà cho thiếu nhi ở xã Ia Pnôn. Ảnh: M.N

Tiếp nối hành trình ý nghĩa, các chiến sĩ công an “nhí” đã đến tham quan Đồn Biên phòng Ia Pnôn, tìm hiểu về lịch sử hình thành đơn vị, công tác quản lý, phân giới, cắm mốc. Với tất cả tình cảm và lòng biết ơn, các em đã tặng 50 lá cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã triển khai hoạt động thiện nguyện “Nấu ăn cho em”, tặng 250 suất ăn miễn phí và 100 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng biên giới xã Ia Pnôn. Đặc biệt, mỗi chiến sĩ “nhí” đã tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ để gửi tặng các bạn thiếu nhi nơi biên giới, món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự yêu thương và tinh thần sẻ chia.

Sau khi ăn xong, các chiến sĩ “nhí” phải tự rửa bát sạch sẽ. Ảnh: M.N

Trong chuỗi hoạt động của chương trình, các chiến sĩ “nhí” còn được trang bị kỹ năng nói trước đám đông; kỹ năng phòng-chống thông tin xấu trên không gian mạng; tham gia trò chơi lớn và tập dân vũ, rung chuông vàng với chủ đề “Khám phá Gia Lai”.

Chương trình không chỉ thu hút học sinh ở TP. Pleiku mà còn ở các huyện: Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Đak Đoa tham gia. 87 chiến sĩ công an “nhí” được chia thành các tiểu đội mang tên Anh hùng: Trần Văn Ơn, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Nguyễn Bá Ngọc. Ngoài các hoạt động cá nhân, các em phải phát huy tinh thần đồng đội, gắn kết tập thể để hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho tiểu đội. Em Hoàng Vũ Quỳnh Nhi (10 tuổi, thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) bày tỏ: Em cùng các bạn đã có 6 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt và cùng trải nghiệm. Sau chương trình, em đã có thêm những kỹ năng sống bổ ích và có thêm những người bạn mới.

Đón con trai Đỗ Mạnh Quyền sau khi kết thúc chương trình, anh Đỗ Thanh Tùng (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) bày tỏ: Xem phóng sự ghi lại hoạt động của con cùng các bạn trong 6 ngày tham gia chương trình, tôi xúc động khi thấy con hòa đồng, vui vẻ, sống có kỷ luật và đoàn kết với tập thể. Hy vọng sau khi trở về nhà, con trai tôi sẽ áp dụng những điều đã được học để trưởng thành hơn.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các chiến sĩ “nhí” hoàn thành chương trình Học làm chiến sĩ công an. Ảnh: M.N

Trao đổi với P.V, anh Thái Giang Nam-Bí thư Thành Đoàn Pleiku, Trưởng ban tổ chức chương trình chia sẻ: Đây là năm thứ 4 chương trình “Học làm chiến sĩ công an” được các đơn vị phối hợp tổ chức, số lượng thiếu nhi tham gia tăng dần qua các năm cho thấy sức hút của chương trình. Chúng tôi luôn đổi mới nội dung chương trình, tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế.

Chương trình năm nay có chất lượng tốt, nội dung phù hợp và mang tính giáo dục cao. Chương trình còn góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng các em thiếu nhi.