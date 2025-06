Học kỳ trong quân đội: Rèn bản lĩnh, luyện kỹ năng

(GLO)- Chương trình “Học kỳ trong quân đội” do Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức từ ngày 8 đến 16-6 giúp 120 chiến sĩ “nhí” rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống và có mùa hè bổ ích.

Không sử dụng điện thoại, không có bố mẹ kề bên, 120 chiến sĩ “nhí” phải thích nghi với kỷ luật quân đội, tự lập, rèn luyện tác phong nhanh nhẹn trong hành trình mang tên “Học kỳ trong quân đội” tại Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Vượt lên chính mình

5 giờ sáng, khi tiếng còi hiệu lệnh vang lên, chiến sĩ “nhí” Lê Sô Gia Bảo (14 tuổi, tổ 11, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) lập tức bật dậy, tự giác gấp chăn màn vuông vức, vệ sinh cá nhân rồi ra sân tập thể dục cùng đồng đội.

Ở môi trường quân ngũ, mỗi hoạt động đều được đặt trong khuôn khổ, có tính kỷ luật cao. Và với “thâm niên” 3 năm tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”, Bảo đã trở thành tấm gương về ý thức tự giác và gương mẫu. Bảo thích buổi huấn luyện các động tác võ tay không, hành quân dã ngoại và những giờ học về lịch sử của đơn vị.

“Em ấn tượng nhất là được tìm hiểu về bếp Hoàng Cầm, loại bếp dã chiến độc đáo được bộ đội ta sử dụng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Tham gia chương trình, em luôn cố gắng chấp hành các quy định để không làm ảnh hưởng đến tiểu đội. Chương trình giúp em hiểu biết về môi trường huấn luyện của các chiến sĩ, từ đó càng thêm yêu quê hương, đất nước và tự hào về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam”-Bảo cho biết.

Phụ huynh động viên em Nguyễn Huy Bảo trước khi lên đường tham gia huấn luyện tại Tiểu đoàn Bộ binh 50. Ảnh: Phan Lài

Khác với Bảo, chiến sĩ Trịnh Hoàng Khang (11 tuổi, tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) có phần bỡ ngỡ vì lần đầu xa nhà để trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội. Quen được bố mẹ chăm sóc từng ly từng tí nhưng khi “nhập ngũ”, Khang phải tự lập từ những việc nhỏ nhất như giặt giũ, gấp chăn màn, rửa chén...

Khang được các anh chị trong tiểu đội hướng dẫn, động viên nên dần thích nghi và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Ban tổ chức đưa ra.

“Đây là lần đầu tiên em xa bố mẹ lâu đến thế. Trước kia, việc giặt giũ, rửa chén đều được bố mẹ hỗ trợ nhưng giờ em có thể tự làm. Các thành viên trong tiểu đội đến từ nhiều địa phương nhưng khi cùng nhau sinh hoạt, học tập, mọi người đều rất đoàn kết và giúp đỡ nhau. Chương trình giúp em có thêm nhiều bạn mới”-Khang nói.

Trong khi đó, em Đinh Trần Khánh Huy (13 tuổi, tổ 2, thị trấn Kbang) tham gia chương trình với mong muốn rèn luyện bản lĩnh và cũng vì ước mơ trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày đầu “nhập ngũ”, Huy khó ngủ vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Nhưng sự động viên của bạn bè giúp em vượt qua trở ngại để hòa nhập.

“Lâu nay, em chỉ biết về môi trường quân đội qua ti vi nên rất lo lắng khi tham gia chương trình. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị, em đã xếp được chăn màn vuông vức. Qua những bài học bổ ích, em rèn được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và tác phong nhanh nhẹn. Đây sẽ là những ký ức đẹp mà em không thể nào quên”-Huy bày tỏ.

Các chiến sĩ nhí tham gia hoạt động tăng gia sản xuất. Ảnh: Phan Lài

Trui rèn bản lĩnh

Trong những ngày tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”, 120 chiến sĩ “nhí” được chia thành 9 tiểu đội, sinh hoạt và rèn luyện theo đúng nền nếp quân đội. Các em phải thực hiện nghiêm túc điều lệnh và các chế độ trong ngày, tuần; phải sắp xếp nội vụ gọn gàng, học cách xếp hàng ngay ngắn, trật tự khi đi ăn cơm.

Mỗi học viên đều phải tự giặt áo quần, sắp xếp tư trang, giày dép đúng nơi quy định. Ban tổ chức chương trình chấm điểm nội vụ và nhận xét kết quả rèn luyện của các chiến sĩ “nhí” lên bảng thi đua.

Học viên được hướng dẫn cách gấp nội vụ. Ảnh: P.L

Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh, đầu đội chiếc mũ tai bèo, các chiến sĩ “nhí” nghiêm túc thực hành 16 động tác võ tay không, các tư thế vận động trên chiến trường (đi khom, chạy khom, lăn, lê, bò, trườn), kỹ năng đi rừng và xử lý tình huống trong điều kiện khó khăn.

Ban tổ chức còn giới thiệu đến các chiến sĩ “nhí” về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống của Tiểu đoàn Bộ binh 50. Nhờ những nội dung huấn luyện thực tế, các em không chỉ được rèn luyện thể chất mà phần nào cảm nhận được sự rèn luyện vất vả, bản lĩnh và tinh thần thép của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngoài nội dung huấn luyện quân sự, các chiến sĩ “nhí” còn tham gia hoạt động thể thao, dân vũ, team building, lễ hội hóa trang, thi tài năng, tăng gia sản xuất.

Đặc biệt, các em còn được Ban tổ chức thông tin một số chuyên đề như: kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp; kỹ năng xử lý tình huống xung đột trong quan hệ bạn bè; đấu tranh phòng-chống tội phạm và kỹ năng sử dụng mạng xã hội hiệu quả; phòng-chống ma túy và bạo lực học đường; kỹ năng giao tiếp thông minh, tự tạo động lực trong học tập…

Những chuyên đề gần gũi, thiết thực được truyền tải sinh động giúp các em nhận diện đúng- sai, tích lũy kỹ năng và góp phần định hướng hành vi, hình thành lối sống tích cực.

Cán bộ Tiểu đoàn Bộ binh 50 giới thiệu cho các học viên về bếp Hoàng Cầm. Ảnh: P.L

Đêm cảm xúc “Viết thư gửi về gia đình” hay buổi sinh nhật đồng đội… là những điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm môi trường quân ngũ, góp phần khơi dậy tình cảm với gia đình, giúp các em sống có trách nhiệm hơn. Nhiều em lần đầu viết thư tay, lần đầu nói lời cảm ơn bố mẹ.

Sau những giờ huấn luyện kỹ năng, các em còn được giao lưu với cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Tiểu đoàn Bộ binh 50. Qua các buổi trò chuyện và tìm hiểu thực tế, các em hiểu rõ hơn về môi trường quân đội, biết được nhiệm vụ thiêng liêng mà những người lính Cụ Hồ đang ngày đêm thực hiện.

Các hoạt động diễn ra liên tục, bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc lúc 21 giờ 30 phút. Vì tập luyện liên tục nên những bữa cơm trở nên ngon miệng hơn, các anh chị lớn chủ động lấy cơm cho em nhỏ trong bàn ăn trước. Hành động nhỏ nhưng cho thấy tinh thần đoàn kết và sự yêu thương của các em.

Em Nguyễn Tường Hữu Lâm (12 tuổi, tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) hồn nhiên chia sẻ: “Ở nhà, em ăn rất ít nhưng vào đây tập luyện nhiều nên dễ đói bụng. Cơm do các chú bộ đội nấu rất ngon, hợp khẩu vị nên em ăn mỗi bữa 2 chén. Ở trong môi trường quân đội, em được gặp gỡ, gắn kết với nhiều bạn bè mới”.

Để phụ huynh biết về hành trình trải nghiệm của con, các điều phối viên liên tục cập nhật hình ảnh hoạt động của chiến sĩ “nhí” lên trang Facebook “Học kỳ quân đội Gia Lai”.

Chị Hoàng Thị Liên (tổ 7, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, phụ huynh của em Nguyễn Huy Bảo) bày tỏ: “Khi đăng ký tham gia chương trình, tôi rất lo lắng vì con chưa xa gia đình bao giờ. Theo dõi các hoạt động trên trang Facebook, thấy con tự giặt quần áo, chăm sóc bản thân, tự tin hòa nhập và vui chơi cùng các bạn, tôi rất mừng. Chương trình thật sự rất ý nghĩa”.

Đảm bảo nội dung huấn luyện

Đây là năm thứ 12 chương trình “Học kỳ trong quân đội” do Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Để đảm bảo an toàn cho các chiến sĩ “nhí”, Tỉnh Đoàn cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình từ tháng 3-2025. Công tác đảm bảo an toàn, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe được các đơn vị chuẩn bị chu đáo; đội ngũ điều phối viên được Tỉnh Đoàn tuyển chọn kỹ lưỡng.

Qua từng năm, chương trình luôn được đổi mới để tạo sự hấp dẫn nhằm thu hút các em nhỏ tham gia; đồng thời tạo sự yên tâm cho phụ huynh khi gửi gắm con em mình. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã đối thoại dân chủ để kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các chiến sĩ “nhí”.

Sau khi huấn luyện, các học viên giao lưu cùng chiến sĩ của Tiểu đoàn Bộ binh 50. Ảnh: Phan Lài

Trung tá Trần Nam Trung-Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 50-cho hay: Sau khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã chuẩn bị tốt nơi ăn ở, sinh hoạt chung bảo đảm chu đáo để các em thấy đây là môi trường rèn luyện bổ ích.

Qua nhiều năm tổ chức chương trình, các hoạt động được đổi mới theo hướng trực quan sinh động, tận mắt, tận tay để các em hiểu rõ môi trường quân đội, điều mà sách vở hay mạng xã hội không thể truyền tải hết được. Đồng thời, các em biết và học được những điều tốt đẹp nhất từ người lính như: tính kỷ luật, ý thức tự lập, tinh thần đồng đội.

Trao đổi với P.V, anh Nguyễn Chí Hiếu-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng ban tổ chức chương trình-cho biết: Với chủ đề “Tôi là chiến sĩ”, chương trình đã giúp các chiến sĩ “nhí” trải nghiệm môi trường quân ngũ kỷ luật cao để rèn luyện tính tự lập và tác phong nhanh nhẹn.

Với 12 năm tổ chức, chương trình “Học kỳ trong quân đội” đã trở thành lựa chọn tin cậy của phụ huynh trong dịp hè. Từ những kết quả tích cực, sau khi kết thúc lớp thứ nhất, Ban tổ chức chương trình mở thêm lớp thứ 2 (từ ngày 19 đến 23-6) với 100 em nhỏ tham gia. Các nội dung huấn luyện được đổi mới, sinh động hơn để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, giúp học viên có mùa hè bổ ích, đáng nhớ.

Thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ không dài nhưng đủ để khơi gợi, tác động tích cực đến suy nghĩ, nhận thức và hành động của các chiến sĩ “nhí”. “Học kỳ trong quân đội” chính là môi trường để góp phần vun đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam trong những “mầm xanh tương lai”.