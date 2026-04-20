Phú Thiện: Ngã xuống mương nước trước nhà, bé trai 2 tuổi tử vong

(GLO)- Ngày 20-4, ông Siu Đương - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu Ksor T.A. (SN 2024), trú tại thôn Plei Tel B, xã Phú Thiện. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 19-4, cháu T.A. chơi trước nhà, không có người lớn trông coi. Sau đó, cháu ngã xuống mương nước trước nhà rồi bị đuối nước.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Ksor T.A. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Phú Thiện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu bé. Được biết, gia đình cháu T.A có hoàn cảnh khó khăn.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước đối với trẻ em ở trên địa bàn tỉnh. Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ nhỏ; không để trẻ chơi gần sông, suối, ao hồ, mương nước khi không có người lớn đi cùng.