Trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho học sinh xã An Lương

(GLO)- Ngày 10-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lương và Trường THCS xã Mỹ Thành tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em thu hút hơn 600 học sinh tham gia.

Tại chương trình, các học sinh được trang bị 5 nội dung: Quyền trẻ em; phòng chống bạo lực học đường; phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; kỹ năng nhận biết và xử lý tình huống nguy cơ bị xâm hại; kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ tiếp cận, bám sát thực tế đời sống học đường, giúp các em dễ ghi nhớ và vận dụng.

100 học sinh Trường THCS xã Mỹ Thành tham gia tranh tài hội thi “Rung chuông vàng”. Ảnh: Đồng Lai

Đặc biệt, Hội thi “Rung chuông vàng” quy tụ 100 học sinh tham gia tranh tài. Trong không khí sôi nổi, các em lần lượt chinh phục hệ thống câu hỏi xoay quanh kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải “Rung chuông vàng”, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các em trả lời xuất sắc các câu hỏi.

Học sinh Trường THCS Cát Hiệp (xã Hòa Hội) được tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ảnh: Đồng Lai

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình truyền thông tương tự tại Trường THCS Cát Hiệp (xã Hòa Hội).