Trang bị kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho học sinh xã An Lương

ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
(GLO)- Ngày 10-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Lương và Trường THCS xã Mỹ Thành tổ chức hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em thu hút hơn 600 học sinh tham gia.

Tại chương trình, các học sinh được trang bị 5 nội dung: Quyền trẻ em; phòng chống bạo lực học đường; phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em; kỹ năng nhận biết và xử lý tình huống nguy cơ bị xâm hại; kỹ năng tìm kiếm sự trợ giúp khi cần thiết. Nội dung được truyền đạt sinh động, dễ tiếp cận, bám sát thực tế đời sống học đường, giúp các em dễ ghi nhớ và vận dụng.

100 học sinh Trường THCS xã Mỹ Thành tham gia tranh tài hội thi “Rung chuông vàng”. Ảnh: Đồng Lai

Đặc biệt, Hội thi “Rung chuông vàng” quy tụ 100 học sinh tham gia tranh tài. Trong không khí sôi nổi, các em lần lượt chinh phục hệ thống câu hỏi xoay quanh kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Kết quả, Ban tổ chức trao 1 giải “Rung chuông vàng”, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các em trả lời xuất sắc các câu hỏi.

Học sinh Trường THCS Cát Hiệp (xã Hòa Hội) được tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Ảnh: Đồng Lai

Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình truyền thông tương tự tại Trường THCS Cát Hiệp (xã Hòa Hội).

Theo kế hoạch, trong tháng 4 và 5-2026, Hội tiếp tục triển khai hoạt động tuyên truyền tại Trường THCS Hra (xã Hra), Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun), Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng (xã Kon Chiêng), Trường THCS và THPT Kpă Klơng (xã Lơ Pang), Trường THCS phường Bình Định và Trường THCS Nhơn Lộc (xã An Nhơn Tây).

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

Đời sống

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

Từ thiện

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Xã hội

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

Từ thiện

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

Đời sống

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

