Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng xã hội

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có công văn về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trên mạng xã hội.

Theo đó, để bảo đảm việc thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị; cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và UBND các xã, phường đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quyền cơ bản của trẻ em.

Trong đó, có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình theo Luật Trẻ em số 102/2016/QH13, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9-5-2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em bằng các hình thức phù hợp.

Cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý tinh thần lấy lợi ích tốt nhất của trẻ em làm ưu tiên hàng đầu; khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý cân nhắc khi đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh con, em là trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội; có biện pháp bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài ra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý hành vi đăng tải thông tin, hình ảnh trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội; chia sẻ, biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều trang, hội nhóm đăng tải chi tiết, rõ về hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em.

Vấn đề này trực tiếp ảnh hưởng đến quyền bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em được quy định tại Điều 21 Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.