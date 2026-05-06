Công an xã Al Bá ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ học sinh nghèo

(GLO)- Ngày 6-5, Công an xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học.

Dự buổi ra mắt mô hình có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá, cùng đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Trao quà cho em Nay Thư tại lễ ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: Đồng Lai

Trước đó, Công an xã đã phối hợp với lãnh đạo 19 thôn, làng tổ chức rà soát, lựa chọn các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập để nhận đỡ đầu. Qua đó, đơn vị quyết định nhận hỗ trợ em Nay Thư (SN 2019, trú làng Ia Doa), thuộc hộ nghèo của xã, hiện là học sinh lớp 1, Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo.

Theo kế hoạch, hằng tháng, các thành viên Ban Chỉ đạo mô hình sẽ trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ em Nay Thư trong học tập, sinh hoạt và rèn luyện, tạo điều kiện để em vượt qua khó khăn, phát triển toàn diện.

Dịp này, Công an xã Al Bá đã trao tặng 1 phần quà cho em Nay Thư, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để em nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

