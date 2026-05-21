Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn: Lợi đơn lợi kép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những đổi thay bắt đầu từ tập quán chăn nuôi không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người dân mà còn góp phần làm cho buôn làng ngày càng sạch đẹp, văn minh hơn.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Tại buôn Hiao (xã Ia Rbol), cuộc vận động di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn được người dân đồng tình hưởng ứng. Chị Nay H’Nới chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng do dự nhưng khi thấy những nhà làm trước sạch sẽ hơn, ít mùi hôi hơn nên tôi làm theo. Giờ tôi hiểu giữ vệ sinh môi trường cũng là giữ sức khỏe cho gia đình mình”.

di-doi-chuong-trai-bg1.jpg
Việc di dời chuồng trại khỏi gầm nhà sàn góp phần giúp thôn Ma Rin 3 (xã Ia Pa) ngày càng xanh - sạch - đẹp. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Ksor Khem - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hiao: Buôn hiện có 243 hộ, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 96%. Để người dân từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong chăn nuôi, hệ thống chính trị của buôn chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của các đồng chí cán bộ, đảng viên “đi trước, làm trước” để nêu gương.

“Nhờ vậy, hiện hơn 70% các hộ chăn nuôi trong buôn đảm bảo vệ sinh môi trường, 73% hộ có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Năm 2025, buôn Hiao đạt chuẩn nông thôn mới” - ông Ksor Khem cho biết.

Mặc dù có tới 86% dân cư là đồng bào DTTS nhưng sau 2 năm triển khai, gần 100% hộ chăn nuôi ở thôn Plei Mun Măk (xã Chư A Thai) đã di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Đến nay, thôn đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường.

Ông Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Plei Mun Măk - cho biết thôn phối hợp các hội, đoàn thể xã hỗ trợ ngày công, vật liệu và kinh phí giúp hộ khó khăn xây dựng chuồng trại mới. Nhờ đó, trong gần 200 hộ nuôi bò hiện chỉ còn 1 hộ chưa di dời do không còn quỹ đất. Thôn vận động gia đình đổ bê tông nền chuồng, đào cống thoát nước để bảo đảm vệ sinh.

Việc di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn cũng được nhiều hộ đồng bào DTTS ở các địa phương hưởng ứng. Tại buôn H’Liếp (xã Ia Sao), sau khi được tuyên truyền, vận động, bà Nay H’Loát đã di dời chuồng bò ra khỏi gầm nhà sàn.

Theo bà H’Loát, trước đây việc nuôi bò dưới gầm nhà sàn gây mùi hôi, ruồi muỗi, ảnh hưởng sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa. Từ khi di dời, môi trường sống sạch sẽ hơn, việc vệ sinh và chăm sóc bò cũng thuận tiện hơn.

Tạo chuyển biến tích cực

Không chỉ cải thiện môi trường và sức khỏe, việc di dời chuồng trại còn góp phần thay đổi nhận thức, tập quán chăn nuôi của người dân. Ông Nay Kai, người uy tín buôn Hiao, cho biết gia đình đã chủ động di dời chuồng nuôi 5 con bò ra khỏi gầm nhà sàn để làm gương cho bà con.

Bà Nay H’Loát (buôn H’Liếp, xã Ia Sao) là một trong số những hộ tiên phong ở địa phương di dời chuồng bò ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: Vũ Chi
Bà Nay H’Loát (buôn H’Liếp, xã Ia Sao) là một trong số những hộ tiên phong ở địa phương di dời chuồng bò ra khỏi gầm nhà sàn. Ảnh: Vũ Chi

Từ chăn thả, ông chuyển sang nuôi nhốt, trồng cỏ, dự trữ rơm làm thức ăn cho bò; đồng thời tận dụng phân bò ủ với rơm rạ, lá cây, mùn cưa làm phân hữu cơ bón cây trồng, giúp vật nuôi và cây trồng phát triển tốt hơn.

Trong khi đó, buôn H’Liếp đã thành lập tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản, thường xuyên sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng trừ dịch bệnh, cách thức chăm sóc để phát triển đàn vật nuôi.

Vui mừng khi buôn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025, ông Ksor Krão - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn H’Liếp - cho rằng: “Với 179 hộ, hiện buôn không còn hộ nghèo. Càng phấn khởi khi gần 90% hộ chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường; không còn tình trạng nước thải sinh hoạt chảy tràn trong khu dân cư; trên 70% hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch”.

Tại thôn Ma Rin 3 (xã Ia Pa), nhiều hộ dân sau khi di dời chuồng trại đã chuyển sang nuôi nhốt, phát triển đàn bò lai, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Rô Đa Vít - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn - cho hay: Hiện 95% hộ chăn nuôi trong thôn đã di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà sàn. Việc này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần thay đổi diện mạo buôn làng với đường sá sạch sẽ hơn, nhiều gia đình trồng thêm hoa, cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Theo bà Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pa, việc di dời chuồng bò, chuồng heo ra khỏi gầm nhà sàn đã góp phần cải thiện môi trường sống, hạn chế dịch bệnh và từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh, bền vững.

“Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã hiện hơn 217 nghìn con, tỷ lệ hộ chăn nuôi hợp vệ sinh đạt trên 90%. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh vận động di dời chuồng trại dưới gầm nhà sàn; đồng thời phối hợp các hội, đoàn thể và hệ thống chính trị thôn, làng hỗ trợ phù hợp, phấn đấu 100% hộ chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường” - bà Tuyết cho biết.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Đời sống

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

Đời sống

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

Cồn Chim rợp cánh cò nhạn

Đời sống

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

Đời sống

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Đời sống

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

null