Đak Pơ chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án hồ Ktung 3

(GLO)- Chiều 12-5, xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng hồ chứa nước Ktung 3 cho 6 hộ dân tại làng Jro Ktu Đak Yang.

Trong đợt này, tổng số tiền chi trả cho 6 hộ dân là hơn 769 triệu đồng, với tổng diện tích đất thu hồi trên 7.220 m². Hộ nhận mức bồi thường cao nhất gần 299 triệu đồng.

Chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân tại làng Jro Ktu Đak Yang. Ảnh: ĐVCC

Quá trình chi trả được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Các hộ dân đã hoàn tất thủ tục và nhận tiền theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Dự án hồ chứa nước Ktung 3 góp phần đáp ứng nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả khai thác đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống người dân trong vùng hưởng lợi.