Phường An Nhơn Bắc trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con làng Ghè

(GLO)- Phường An Nhơn Bắc vừa tổ chức đi thăm, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) - đơn vị kết nghĩa với phường.

Lãnh đạo phường An Nhơn Bắc và xã Ia Dơk trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Rơ Mah Khuân (làng Ghè, xã Ia Dơk). Ảnh: Đức Hải

Theo đó, phường An Nhơn Bắc đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 120 triệu đồng (trị giá 60 triệu đồng/căn); trao tặng 40 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng) và trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở làng Ghè (500 nghìn đồng/phần).

Tổng giá trị các phần quà là 142 triệu đồng, do phường An Nhơn Bắc kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo phường An Nhơn Bắc và xã Ia Dơk tặng quà cho 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của làng Ghè. Ảnh: Đức Hải

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 đơn vị kết nghĩa; đồng thời, thể hiện sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.