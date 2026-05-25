Phường An Nhơn Bắc trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con làng Ghè

ĐỨC HẢI
(GLO)- Phường An Nhơn Bắc vừa tổ chức đi thăm, trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) - đơn vị kết nghĩa với phường.

Lãnh đạo phường An Nhơn Bắc và xã Ia Dơk trao tặng tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình ông Rơ Mah Khuân (làng Ghè, xã Ia Dơk). Ảnh: Đức Hải

Theo đó, phường An Nhơn Bắc đã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 120 triệu đồng (trị giá 60 triệu đồng/căn); trao tặng 40 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng) và trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở làng Ghè (500 nghìn đồng/phần).

Tổng giá trị các phần quà là 142 triệu đồng, do phường An Nhơn Bắc kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Lãnh đạo phường An Nhơn Bắc và xã Ia Dơk tặng quà cho 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn của làng Ghè. Ảnh: Đức Hải

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa 2 đơn vị kết nghĩa; đồng thời, thể hiện sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội trong việc chăm lo nâng cao đời sống cho bà con vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cây đa di sản làng Ghè

(GLO)- Hơn 2 thế kỷ qua, có một cây đa cổ thụ vẫn xòe tán rộng che mát cho bao thế hệ người dân ở làng Ghè (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai). Không chỉ vậy, cây đa còn là biểu tượng thiêng liêng, gắn liền với bao ký ức, phong tục và câu chuyện dân gian của làng.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Công ty Điện lực Gia Lai thực hiện khung giờ cao điểm

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Rợp cánh cò nhạn tại Cồn Chim

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

