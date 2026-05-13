Gia Lai: Giải ngân 750 triệu đồng cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy

(GLO)- Tính đến ngày 11-5, chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện đã giải ngân cho vay 750 triệu đồng với 5 khách hàng vay vốn. Đây cũng là những món cho vay đầu tiên theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 3-3-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2026.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kbang giải ngân cho vay theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg tại xã Kông Bơ La. Ảnh: Hiền Đinh

Theo đó, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Ngay sau khi Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an địa phương triển khai lập danh sách người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để triển khai cho vay.

Tính đến ngày 11-5, chương trình đã giải ngân cho vay 750 triệu đồng/5 khách hàng. Cụ thể, phường Ayun Pa 50 triệu đồng/1 khách hàng; xã Đak Đoa 200 triệu đồng/1 khách hàng; xã Ia Boòng 100 triệu đồng/1 khách hàng; xã Kbang 200 triệu đồng/1 khách hàng và xã Kông Bơ La 200 triệu đồng/1 khách hàng.

Đời sống

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 925 hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 9-5, tại Nhà thi đấu của Trung đoàn 925, tỉnh Gia Lai, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2026. Ngày hội thu hút gần 200 cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

(GLO)- Ngày 4-5, tại xã Đức Cơ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”.

Hè vui được gặp Bác Hồ

(GLO)- Được gặp Bác Hồ với thế hệ chúng tôi là phần thưởng vô cùng quý giá. Với những học sinh miền Nam, điều đó còn quý giá thêm hơn một chút nữa vì tất cả chúng tôi ai cũng khao khát được gặp Bác.

