Gia Lai: Giải ngân 750 triệu đồng cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy

(GLO)- Tính đến ngày 11-5, chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện đã giải ngân cho vay 750 triệu đồng với 5 khách hàng vay vốn. Đây cũng là những món cho vay đầu tiên theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 3-3-2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2026.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Kbang giải ngân cho vay theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg tại xã Kông Bơ La. Ảnh: Hiền Đinh

Theo đó, người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) để tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng hoặc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Ngay sau khi Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai đã phối hợp với chính quyền địa phương, Công an địa phương triển khai lập danh sách người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn để triển khai cho vay.

Tính đến ngày 11-5, chương trình đã giải ngân cho vay 750 triệu đồng/5 khách hàng. Cụ thể, phường Ayun Pa 50 triệu đồng/1 khách hàng; xã Đak Đoa 200 triệu đồng/1 khách hàng; xã Ia Boòng 100 triệu đồng/1 khách hàng; xã Kbang 200 triệu đồng/1 khách hàng và xã Kông Bơ La 200 triệu đồng/1 khách hàng.