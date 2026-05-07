Giải ngân khoản vay đầu tiên cho người sau cai nghiện ở Gia Lai

(GLO)- Chiều 6-5, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đak Đoa đã giải ngân khoản vay đầu tiên theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Ngân hàng NHCSXH Đak Đoa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có hiệu lực từ ngày 1-5-2026, đánh dấu bước khởi đầu trong việc đưa một chủ trương nhân văn nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Ngân hàng NHCSXH Đak Đoa là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy. Ảnh: M.L

Khách hàng đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn là gia đình anh Vi Hải Hoàn (thôn Ngo, xã Đak Đoa) với số tiền 200 triệu đồng. Khoản vay có lãi suất ưu đãi 6,24%/năm, tương đương mức cho vay dành cho hộ nghèo, được sử dụng để tái canh vườn cà phê, tạo sinh kế ổn định cho gia đình anh Hoàn. Không chỉ là một khoản vốn, đây còn là cơ hội để người sau cai nghiện làm lại cuộc đời bằng chính sức lao động của mình.

Theo quy định từ Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, người sau cai nghiện có thể vay tối đa 4 triệu đồng/tháng để học nghề và tối đa 200 triệu đồng/người để sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, chính sách còn mở rộng đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện, với mức vay tối đa lên đến 2 tỷ đồng. Đây là điểm then chốt nhằm tạo thêm nhiều việc làm, tăng cơ hội tái hòa nhập bền vững.

Theo ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai, chính sách cho vay đối với người sau cai nghiện theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg là bước tiến mới, vừa nhân văn, vừa sát thực tiễn. Điểm đáng chú ý là đối tượng thụ hưởng được mở rộng, không chỉ gồm người hoàn thành cai nghiện bắt buộc mà còn áp dụng với người cai nghiện tự nguyện có nhu cầu vay vốn để học nghề, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, thủ tục vay được đơn giản hóa, không yêu cầu tài sản bảo đảm đối với hộ gia đình; thời gian sau cai nghiện được xem xét kéo dài đến 10 năm; lãi suất ưu đãi, thời hạn vay linh hoạt, phù hợp với chu kỳ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. Những điều chỉnh này cho thấy cách tiếp cận thực tế, tháo gỡ đúng “điểm nghẽn” lâu nay là thiếu vốn và khó tiếp cận tín dụng của người sau cai nghiện.

Chính sách tín dụng mới được kỳ vọng sẽ mở lối hòa nhập cho người sau cai nghiện ma túy. Ảnh: M.L

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp có liên quan. Các phòng giao dịch phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương trong rà soát, xác định đúng đối tượng; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đúng quy định. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách mới.