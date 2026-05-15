Hải đoàn 21 đồng hành với ngư dân Gia Lai

(GLO)- Ngày 15-5, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Quy Nhơn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trong năm 2026; đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Lãnh đạo Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại chương trình, đại diện Hải đoàn 21 đã thông tin về tình hình biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và công tác phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền về công tác phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động đã diễn ra như: dâng hoa tại tượng đài Chiến thắng Quy Nhơn; ra quân dọn vệ sinh bãi biển; tặng quà cho 50 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; trao tặng mô hình tàu Cảnh sát biển và cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn.

Lãnh đạo Hải đoàn 21 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương. Ảnh: Trung Nghĩa

Trước đó, lãnh đạo Hải đoàn 21 cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cam và Lê Thị Khương.

Lực lượng Cảnh sát biển 2: Vững vàng nơi đầu sóng

(GLO)- Trải qua 22 năm xây dựng và trưởng thành (05/3/2004 - 05/3/2026), lực lượng Cảnh sát biển 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và giữ gìn an ninh, an toàn trên vùng biển miền Trung. 

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

