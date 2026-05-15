Hải đoàn 21 đồng hành với ngư dân Gia Lai

(GLO)- Ngày 15-5, Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại phường Quy Nhơn.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” trong năm 2026; đồng thời, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên biển.

Lãnh đạo Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại chương trình, đại diện Hải đoàn 21 đã thông tin về tình hình biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và công tác phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền về công tác phòng - chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Ảnh: Trung Nghĩa

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động đã diễn ra như: dâng hoa tại tượng đài Chiến thắng Quy Nhơn; ra quân dọn vệ sinh bãi biển; tặng quà cho 50 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; trao tặng mô hình tàu Cảnh sát biển và cờ Tổ quốc cho phường Quy Nhơn.

Lãnh đạo Hải đoàn 21 thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương. Ảnh: Trung Nghĩa

Trước đó, lãnh đạo Hải đoàn 21 cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cam và Lê Thị Khương.