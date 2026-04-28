Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

(GLO)- Sáng 28-4, đoàn công tác do ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Đoàn Trung Thành-Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; ông Phạm Anh Đức-Giám đốc Ban Kế hoạch Nguồn vốn, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng NHCSXH.

Về phía địa phương có Ban Giám đốc Chi nhánh tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và giám đốc các phòng giao dịch trực thuộc.

Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến hết tháng 4-2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đạt 18.042 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 2.237 tỷ đồng.

Dòng vốn ưu đãi đã khơi thông đến khoảng 131.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Cụ thể, hơn 3.400 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho gần 49.000 lao động và có hơn 2.000 tỷ đồng hỗ trợ cho 45.000 hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh.

Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã thiết lập kênh dẫn vốn trực tiếp, đảm bảo người dân thuộc diện thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách minh bạch và kịp thời với mạng lưới 373 điểm giao dịch phủ khắp 135 xã, phường. Nguồn vốn NHCSXH đã khẳng định vai trò trong công tác an sinh xã hội, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 2,18%

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi nhánh tỉnh Gia Lai đạt được.

Đồng thời, Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương cũng yêu cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư, Quyết định 1560/QĐ-TTg ngày 18-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay, rà soát hiệu quả từng chương trình tín dụng, phát huy tối đa nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh.