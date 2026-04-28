Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng:

Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng

Ngọc Diện
(GLO)- Sáng 28-4, đoàn công tác do ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương dẫn đầu đã có buổi làm việc với Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Đoàn Trung Thành-Phó Tổng Giám đốc NHCSXH; ông Phạm Anh Đức-Giám đốc Ban Kế hoạch Nguồn vốn, cùng lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng NHCSXH.

Về phía địa phương có Ban Giám đốc Chi nhánh tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và giám đốc các phòng giao dịch trực thuộc.

Ông Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương tại buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Theo báo cáo tại buổi làm việc, tính đến hết tháng 4-2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đạt 18.042 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 2.237 tỷ đồng.

Dòng vốn ưu đãi đã khơi thông đến khoảng 131.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Cụ thể, hơn 3.400 tỷ đồng hỗ trợ tạo việc làm cho gần 49.000 lao động và có hơn 2.000 tỷ đồng hỗ trợ cho 45.000 hộ xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh.

Hiện nay, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã thiết lập kênh dẫn vốn trực tiếp, đảm bảo người dân thuộc diện thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách một cách minh bạch và kịp thời với mạng lưới 373 điểm giao dịch phủ khắp 135 xã, phường. Nguồn vốn NHCSXH đã khẳng định vai trò trong công tác an sinh xã hội, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 2,18%

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: ĐVCC

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương Dương Quyết Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi nhánh tỉnh Gia Lai đạt được.

Đồng thời, Tổng Giám đốc NHCSXH Trung ương cũng yêu cầu Chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30-10-2024 của Ban Bí thư, Quyết định 1560/QĐ-TTg ngày 18-7-2025 của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động tín dụng chính sách.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội được giao đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát vốn vay, rà soát hiệu quả từng chương trình tín dụng, phát huy tối đa nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tham gia Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Quân khu 5.

(GLO)- Trong khuôn khổ Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5 diễn ra vào sáng 25-4 tại TP. Đà Nẵng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan gian trưng bày Hội thi trưng bày ảnh đẹp và tiểu cảnh, chậu hoa đẹp của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét

(GLO)- Sáng 21-4, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng - chống sốt rét (25-4) với thông điệp “Tập trung mọi nguồn lực thực hiện thành công mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030”. 

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh

(GLO)- Ngày 21-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Hồ Xuân Ánh - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

