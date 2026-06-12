(GLO)- Trước, trong và sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn.

Theo đó, để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ảnh: Văn Ngọc

Thượng tá Phạm Vũ Nguyễn - Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, cho hay: Đơn vị đã chủ động phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn kỹ năng nhận biết thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử; quán triệt công tác an ninh, an toàn trong tất cả các khâu của Kỳ thi và tuyên truyền chấp hành quy định pháp luật về bí mật nhà nước liên quan đến đề thi.

Công an tỉnh đã bố trí 405 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ đó, trong 2 ngày diễn ra Kỳ thi, các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm thi đã phát hiện 2 trường hợp mang điện thoại vào phòng thi. Trong đó, 1 trường hợp tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) trong quá trình làm bài môn Văn vào sáng 11-6 xin đi vệ sinh, khi quay lại đã mang theo điện thoại giấu trong túi quần.

Vào buổi thi sáng 12-6, tại Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (xã Ia Nan), 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi cũng bị phát hiện và xử lý kịp thời.

“Với các trường hợp thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, Trưởng điểm thi đã thông báo cho Công an thường trực tại điểm thi để phối hợp kiểm tra, xử lý. Qua đó chưa phát hiện đề thi bị lộ, lọt ra bên ngoài. Trưởng điểm thi đã tiến hành niêm phong, lập biên bản vi phạm quy chế thi và ra quyết định đình chỉ thi với các trường hợp trên” - Thượng tá Nguyễn chia sẻ.

Công an phường Pleiku tham gia tiếp sức mùa thi cho các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Lê Lợi. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ để đảm bảo an ninh, an toàn các thiết bị điện tử phục vụ in sao đề và khu vực in sao đề thi.

Tại các điểm thi, Công an tỉnh đã bố trí 405 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian trước, trong và sau Kỳ thi. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, nhiều đơn vị đã tham gia tiếp sức kỳ thi khi phát nước, sữa, dụng cụ học tập miễn phí cho các thí sinh.

Công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ tại các điểm thi thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho đề thi, bài thi; thường trực 24 giờ/ngày tại điểm thi.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Đức Nhật

Nhờ tinh thần trách nhiệm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho 5 trường hợp thí sinh gặp sự cố. Trong đó có 3 thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Khê), THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Chư Păh), THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê) quên giấy báo dự thi đã được lực lượng Công an sử dụng xe chuyên dụng chở quay về nhà lấy.

2 thí sinh tại Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku) và THPT Hoài Ân (xã Hoài Ân) gặp sự cố trên đường đến điểm thi cũng được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đưa đến trường kịp giờ vào phòng thi.

Theo Thượng tá Ngô Quốc Quân - Phó Trưởng Phòng CSGT, riêng lực lượng CSGT đã huy động hơn 630 lượt cán bộ, chiến sĩ để phối hợp cùng Công an xã, phường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong đó tập trung tuần tra, kiểm soát, phân luồng điều tiết giao thông ở các điểm thi. Đặc biệt ở các điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng ùn tắc như THPT Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam), THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Phan Bội Châu (phường Diên Hồng)…

“Lực lượng CSGT đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, hạn chế tập trung đông người, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định tại khu vực điểm thi. Trong các ngày diễn ra Kỳ thi, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông hay va chạm giao thông làm ảnh hưởng đến Kỳ thi” - Thượng tá Quân khẳng định.

Phòng CSGT đã huy động hơn 630 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi. Ảnh: Văn Ngọc

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Thượng tá Nguyễn thông tin: “Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ triển khai lực lượng bảo vệ bài thi tại địa điểm chấm thi và các hoạt động: làm phách, chấm trắc nghiệm, chấm thi tự luận, chấm phúc khảo cho đến khi Kỳ thi kết thúc.

Đồng thời nắm tình hình trên không gian mạng, dư luận xã hội liên quan đến Kỳ thi để kịp thời phát hiện, xác minh, tham mưu các cơ quan chức năng xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, không để bị động bất ngờ”.