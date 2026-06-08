Kiểm tra an ninh, an toàn các điểm thi tốt nghiệp THPT tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 8-6, Công an tỉnh Gia Lai thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tại tỉnh Gia Lai, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 37.500 thí sinh dự thi tại 91 điểm thi.

Tổ công tác kiểm tra khu vực đựng đề, bài thi tại điểm thi số 1 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.L

Để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát các điểm thi có yếu tố phức tạp, nhất là những điểm thi gần khu dân cư hoặc có số lượng thí sinh đông để xây dựng phương án kiểm tra, bảo vệ phù hợp.

Theo kế hoạch, các đoàn công tác tập trung kiểm tra điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi, phòng làm việc của hội đồng thi, hệ thống camera giám sát và các điều kiện phục vụ công tác tổ chức kỳ thi.

Đồng thời, hướng dẫn các điểm thi tăng cường biện pháp phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quản lý chặt chẽ các thiết bị phát sóng không dây và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi.

Để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn, Công an tỉnh huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia các nhiệm vụ liên quan; trong đó gần 400 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi và các địa điểm phục vụ kỳ thi.

Lực lượng Công an kiểm tra hệ thống chữa cháy tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.L

Qua kiểm tra, các điểm thi đã cơ bản chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo quy định.

Được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 10 đến 13-6.