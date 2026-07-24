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Ông Nguyễn Duy Khánh giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Ko

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Ngày 24-7, Hội Khuyến học xã Ia Ko (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Khuyến học xã Ia Ko được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội Khuyến học các xã Ia H’Lốp, Ia Ko và Ia Hla cũ, hiện có 29 chi hội với 218 hội viên.

Thời gian qua, Hội đã phối hợp với các trường học, thôn, làng và dòng họ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời; nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.

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Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã Ia Ko nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: H.V

Giai đoạn 2021-2026, Hội trao 9 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” trị giá 17,5 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 35 học sinh đậu đại học với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội phấn đấu 100% đơn vị giữ vững danh hiệu “Đơn vị học tập”, 95% dòng họ đạt “Dòng họ học tập”, 65% gia đình đạt “Gia đình học tập” và phát triển ít nhất 50 hội viên mới.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và UBND xã Ia Ko đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài; huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 25 thành viên. Ông Nguyễn Duy Khánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học xã Ia Ko nhiệm kỳ 2026-2031.

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