Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 khen thưởng 356 học sinh có thành tích xuất sắc

(GLO)- Chiều 14-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức gặp mặt, khen thưởng các em học sinh là con cán bộ, nhân viên và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, trao thưởng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm học 2025-2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 có 356 em học sinh là con cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt, nhiều em đạt thành tích cao tại các cuộc thi.

Trong đó, 1 em giành Huy chương đồng Cuộc thi sáng tạo công nghệ Quốc tế và đạt giải nhì vòng thi khu vực Cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026; 1 em đạt học sinh giỏi toàn diện và đạt giải khuyến khích tại Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV - 2026; 5 em đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc toàn diện và đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

Bí thư Đảng ủy - Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao thưởng cho các em học sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã quyết định tặng thưởng cho 365 em học sinh có thành tích xuất sắc với tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Trao thưởng cho các em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là việc làm nhằm mục đích lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh vươn lên học giỏi.