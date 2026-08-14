Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 khen thưởng 356 học sinh có thành tích xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VĨNH HOÀNG VĨNH HOÀNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 14-8, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức gặp mặt, khen thưởng các em học sinh là con cán bộ, nhân viên và người lao động đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

1786699198379-149909505256608753-149909505256608753-1c0fb3e1374c47f950adcb6a0309c76f.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt, trao thưởng. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm học 2025-2026, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 có 356 em học sinh là con cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Đặc biệt, nhiều em đạt thành tích cao tại các cuộc thi.

Trong đó, 1 em giành Huy chương đồng Cuộc thi sáng tạo công nghệ Quốc tế và đạt giải nhì vòng thi khu vực Cuộc thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2026; 1 em đạt học sinh giỏi toàn diện và đạt giải khuyến khích tại Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV - 2026; 5 em đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc toàn diện và đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh…

1786698909064-149909505256608753-149909505256608753-c876cbc9581ce8a7360a820a7c7eeea1.jpg
Bí thư Đảng ủy - Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao thưởng cho các em học sinh. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để kịp thời động viên, khuyến khích các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã quyết định tặng thưởng cho 365 em học sinh có thành tích xuất sắc với tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

1786698908916-149909505256608753-149909505256608753-5f4be90ede27f223800765b9da7bc449.jpg
Trao thưởng cho các em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là việc làm nhằm mục đích lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng và tạo điều kiện thuận lợi để các em học sinh vươn lên học giỏi.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang

Giáo dục

Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 10/8, thời hạn không quá 30 ngày làm việc. Cùng thời điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn được phân công trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GD&ĐT đề xuất truy lĩnh lương cho giáo viên bị "đánh tụt" hạng

Bộ GD&ĐT đề xuất truy lĩnh lương cho giáo viên bị "đánh tụt" hạng

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhà giáo. Trong đó, đề xuất bổ nhiệm lại đúng hạng và truy lĩnh tiền lương, phụ cấp chênh lệch đối với giáo viên từng bị chuyển xuống hạng thấp hơn do áp dụng chưa đúng quy định.

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

Trường đổi tên sau sáp nhập: Học bạ và hồ sơ học sinh có phải làm lại?

Tin tức

(GLO)- Trước thềm năm học 2026-2027, nhiều địa phương đang sắp xếp, sáp nhập trường học và đổi tên cơ sở giáo dục nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý. Điều này khiến không ít phụ huynh băn khoăn liệu học bạ, hồ sơ học sinh cùng các giấy tờ liên quan sẽ phải chỉnh sửa hoặc cấp lại.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới

Tin tức

(GLO)- Ngày 1-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

Từ 1-8, những chính sách giáo dục nào bắt đầu có hiệu lực?

Tin tức

(GLO)- Tháng 8-2026 ghi nhận nhiều quy định mới trong lĩnh vực giáo dục bắt đầu có hiệu lực, liên quan đến hoạt động của trường tư thục, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo và chính sách tài chính đối với lĩnh vực điện hạt nhân.

null